故宮鄭問展 漫畫史重要一天

2018年06月16日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

展覽內容有200餘幅鄭問原稿，包括《刺客列傳》、《阿鼻劍》等經典作品，以及《鄭問之三國志》全套彩圖，吸引不少民眾觀賞。（季志翔攝）

去年過世的漫畫家鄭問，成為首度在故宮展出的漫畫家。鄭問作品融合東方水墨的寫意和西方油畫與雕塑的寫實，風靡台灣、大陸和日本。蔡英文總統昨（15）日出席開幕儀式時表示，鄭問展開幕是台灣漫畫史上重要的一天，「在故宮舉辦漫畫展，代表國家對漫畫創作者和產業的重視。漫畫實力就是推動台灣前進世界的文化實力。」

每格創作都是藝術

文化部長鄭麗君表示，台灣漫畫的黃金時期才正要展開，「鄭問漫畫的每一格創作都彷彿是藝術品，開拓了漫畫藝術的疆界。」故宮院長林正儀也表示，鄭問讓台灣的漫畫在全世界佔有一席之地。

展覽搜羅250件鄭問原稿，包含他自1980年代起連載的《戰士黑豹》、《刺客列傳》、《阿鼻劍》，以及1990年代日本漫畫雜誌連載的《東周英雄傳》、《深邃美麗的亞細亞》等作品。

2000年後，鄭問一度投入遊戲產業，為日本遊戲《鄭問之三國志》做角色設定，也擔任大陸《鐵血三國志》遊戲製作人。其中《鄭問之三國志》這套從未在台灣公開過的百餘張角色設定稿，也首度在展覽中披露。

三國志角色稿曝光

開幕儀式邀請百餘位來台參加國際漫畫家大會的日、韓、陸等各地漫畫家到場參與。鄭問在日本連載時的講談社漫畫總編輯栗原良幸及編輯新泰幸也特地來台觀展。此外台積電文教基金會也提供展覽贊助，讓偏鄉學子有免費觀賞鄭問作品的機會。

(中國時報)