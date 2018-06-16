蔣勳看《裸》 反思身體沒解嚴

高美館與泰德美術館以《裸》為題的特展，羅丹知名的雕塑作品《吻》也在其中。（高美館提供）

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中國時報
／台北報導

「《裸》不只是藝術展覽，它可以讓整個島嶼重新思考我們的身體根本沒有解嚴。」美學家蔣勳如是說。高雄市立美術館（高美館）法人化後第一次自行規畫營運的售票展《裸：泰德美術館典藏大展》將於7月14日登場，作為巡展的最後一站，泰德美術館館長亦很期待台灣社會對此議題的反應。

難得讓典藏品對外巡展，且以西洋藝術史上發展核心的「裸」為主題，高美館館長李玉玲指出，此次合作引進泰德美術館典藏展，是自2016年至今不斷爭取、溝通的成果，不僅讓台灣成為繼紐西蘭、澳洲、韓國、日本之外新增的一站，且「加碼」另提供10件僅台灣才有的展品。

《裸》展品時間軸跨越200年，「也是藝術史變化最大的200年！」李玉玲指出，從古典學院的神聖、完美的身體，到21世紀回歸到更人性、脆弱的身體，將以八大主題呈現，許多大眾熟悉的經典作品包羅其中，如羅丹的《吻》；竇加作品《浴盆中的女子》，類似偷窺般的視角，則可看出對身體的表達已由神性到人性；亨利‧摩爾《倒下的戰士》反應了工業革命後，視身體為形式實驗的思索。

李玉玲強調，「裸」這一主題在西方學院派有嚴格的界定標準，且與當代的政治、種族、性別等爭議性話題不脫關係，如這次展品中翠西‧艾敏《我最後對你說的是別把我留在這裡II》反應自己與家人、伴侶的關係，且巡展中僅台灣站有其一系列作品。

文化部次長楊子葆指出，幾個月前拜訪泰德美術館館長時，對方便十分期待這個展在台灣社會將如何被詮釋甚至「被驚嚇」。作為《裸》特展代言人，蔣勳也透過影片指出，他希望這個展讓大家不只看藝術品，更試著回家後看自己的身體，「看我們的身體可不可能像花一樣綻放。」

(中國時報)

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