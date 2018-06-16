上國道先檢查 車故障最高罰6000

2018年06月16日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

進入端午連續假期，高速公路將湧入大量車潮，今日假期首日會以南下車流為主，明天下午逐漸出現北上車潮。交通部高公局指出，若國道發生事故，平均每件要花25至30分鐘處理，呼籲駕駛做好車輛保養再上路，若車輛車輪、輪胎膠皮、車輛機件脫落、輪胎胎紋深度不足或缺水缺油，以致在高速公路故障，將可處600至6000元不等罰鍰。

高公局副局長吳木富表示，昨天下午的返鄉交通量，比預期還要低，而下雨天也會降低民眾出遊意願，端午連假國道交通量下修2％，今日的國道交通量從120百萬車公里，降為118百萬車公里。若台2線、台9線若出現災害，國道5號將視情況調整或取消高乘載管制。

高公局指出，今日車流以南下為主，上午國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至龍潭、茄冬至西濱、烏日至霧峰、國5南港系統至坪林都是易壅塞路段，國5更會一路塞到下午4點，行車時間是平時的5倍。

根據統計，平均每件國道事故處理時間為25至30分鐘，事故規模越大，紓解回堵車流的時間也更久，以平日交通狀況為例，每回堵1公里要花10分鐘才能紓解，若事故發生在連續假期，處理時間更長。尤其交通量龐大的國道5號，雪隧內只有2個車道，且沒有路肩，發生事故至少佔用1個車道。

高公局也發現，國道故障車輛多屬缺水、缺油、溫度過高、沒電、爆胎及其他車輛無法啟動等問題，如果車輛在高速公路發生故障，依據《道路交通管理處罰條例》第33條規定，車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落及輪胎胎紋深度不符規定者，可處3000至6000元罰鍰；而車輛缺水缺油等問題，可處600至1200元罰鍰。

(中國時報)