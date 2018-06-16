期手交鋒爭霸賽 等你來挑戰！

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中國時報
台北訊

為積極與國際接軌，臺灣期貨交易所近年推出眾多匯率類及指數類新商品，使得交易量屢創歷史新高！同時，在夜盤交易的輔助下，光是去年的交易量就高達2億6,570萬5,669口！

由工商時報與臺灣期貨交易所合辦之「期手交鋒 盟主爭霸賽」已邁入第三屆，每年皆吸引超過4,000位民眾報名參加，今年盛大舉辦，首度將夜盤交易納入成績計算，使得競賽交易量獲得空前成長，截至目前已超過28,850口，大幅超越去年競賽期間總口數16,455，成績驚人！

只要在6/25上午8:00前，於大昌期貨、大展證券、大慶證券、元大期貨、中國信託綜合證券、日盛期貨、元富期貨、玉山綜合證券、台新綜合證券、永豐期貨、兆豐期貨、宏遠證券、亞東證券、第一金證券、統一期貨、康和期貨、國泰期貨、國票期貨、富邦期貨、華南期貨、凱基期貨、新光證券、群益期貨，以上23家協辦期貨商其中一家完成開戶，並在活動官網完成報名，交易指定商品達10口以上，就可參加抽獎！除了周周抽、月月抽，競賽結束後，還會額外抽3個價值超過25,000元的期貨大贏家獎！不但中獎機會高，獎品也很豐富。

本競賽報名時間僅剩最後1周時間，尚未報名的民眾，敬請把握最後報名時間！

詳細活動辦法，請至官網查詢：https://goo.gl/rurMC8

(中國時報)

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