林元輝、李蔡彥、郭明政晉級7／22投票

2018年06月16日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

政治大學今（15）日公布校長遴選第一階段結果，政大資訊科學系教授李蔡彥、政大傳播學院院長林元輝、政大法律系教授郭明政3人晉級，通過出席投票總人數4成的同意票數，而3名候選人資料將送呈遴選委員會，並在7月底舉行治校理念說明會及答詢。

政大校長周行一去年宣布任期屆滿後不續任後，校方便組成校長遴選委員會，展開遴選作業，本次校長遴選共有7人參加，候選人有：政大社會科學學院院長江明修、政大資訊科學系教授李蔡彥、政大傳播學院院長林元輝、成功大學副校長林從一、政大副校長張昌吉、政大經濟系教授莊奕琦以及政大法律系教授郭明政。

政大自13日起連續3天進行校長遴選第一階段投票，投票至15日下午1點截止，政治大學校長遴選委員會發言人陳志輝表示，在第一階段投票上，校內能行使同意權投票的代表，包含講師以上專任教師、助理研究員以上研究人員、行政人員、學生等共837人，候選人若獲出席投票總人數4成的同意票，即達到通過門檻，無需再開票，共有659人參與投票，投票率為78.5%，而在7名校長候選人當中，3人同意票超過4成，獲得264份同意票數，分別是李蔡彥、林元輝及郭明政。

依照政大校長遴選流程，李蔡彥、林元輝及郭明政3人候選資料，將送呈遴選委員會，遴委會將在7月22日，邀請獲通過同意票門檻的校長候選人，進行治校理念說明及詢答，並針對3人進行面談，遴委會將再進行投票，遴委會過半數同意1名人選，便由校方報請教育部核定聘任，將於7月23日公告新任校長，呈報教育部。

(中國時報)