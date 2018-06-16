黑嘉嘉打槍男棋手告白

黑嘉嘉除了棋藝過人，也積極想往娛樂圈發展。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪
黑嘉嘉愛吃冰，端午節開心應景吃冰粽。（盧禕祺攝）

「圍棋女神」黑嘉嘉目前是職業七段棋士，除了圍棋事業，她也夢想能推出EP，因此開始上表演課、發聲課，但她自曝曾在發聲課時唱到缺氧，當場臉色發白昏倒，後來她又發生類似情況，但有先前的經驗，趕快坐下休息，她說或許是因為自己習慣專心做一件事情，只記得要練好發聲，卻忘記要調整呼吸。

8歲時黑嘉嘉接觸五子棋，再加上看了漫畫《棋靈王》後開始學習圍棋，13歲正式為了成為職業棋士開始訓練。圍棋力求心無旁騖、收斂情緒，她從小就很少讓喜怒哀樂表露於形，因此在練習表演上特別吃力，她笑說已經想不起上次生氣是什麼時候，但小時候曾和姊姊常打架。

愛聊八卦垃圾話

黑嘉嘉的媽媽2014年因白血病過世，至今仍是她心中的痛，表演課要詮釋悲傷情緒時，她只要想到媽媽就可以在30秒內落淚。媽媽過世後的那3年，是她棋界人生中的最大低潮，當時她沉浸於悲傷，爸爸和姊姊都在美國，她孤身在台灣什麼事都不想做，成績一落千丈，「後來我覺得就是需要時間，時間是唯一的良藥，讓一切慢慢好起來。」

雖然外型溫婉，但黑嘉嘉其實也愛跟朋友講八卦或垃圾話，甚至會出口說：「靠！」但她的粗話底線僅止於此，不喜歡聽到髒話，尤其男生講更是大扣分。現在單身的她，目前享受一個人的生活，她透露曾被一名華人職業棋手告白，但由於是早就認識的朋友，讓她緊張又尷尬，立刻拒絕對方。

雙子座動靜皆宜

黑嘉嘉在棋桌上內斂，但另一面的她十分熱愛極限運動，喜歡玩刺激的遊樂設施，幾年前還挑戰過澳門塔高空彈跳，她自虧因為是雙子座，個性上有雙重人格，未來還想挑戰跳傘；她也喜歡以吃冰來作為犒賞，某次冬天到北京時，她還興沖沖到便利商店買冰棒，讓同事都看傻眼，適逢端午節將到來，她也應景品嘗冰粽，提前過佳節。

她勇敢征戰棋場，但還是和一般女生一樣，有著蟑螂、蜘蛛等蟲類的死穴，她和姊姊總會一邊尖叫、一邊手牽手打蟲，她笑說有次姊不在家，她看到蟑螂，打視訊電話給姊姊，靠著姊姊的隔空陪伴，「勇敢」打死蟑螂。

(中國時報)

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