黃尚禾愛上蘭嶼特調

這部電影是黃尚禾第二次擔任男主角，演出方式顛覆以往。（羅永銘攝）

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中國時報
專訪

黃尚禾演出《只有大海知道》到蘭嶼拍攝45天，靠著當地人介紹，和達悟族部落的原住民成為朋友，待越久和大家的感情越好，他分析：「蘭嶼有6個部落，每個部落文化都不同，也都有自己的『特調』。」其中最讓他讚不絕口的特調飲料叫做「土石流」。

「土石流」是把米酒、伯朗咖啡、國農鮮乳混和，加上冰塊打成冰沙，顏色就像真的土石流很濁，黃尚禾一試成主顧，喝起來的感覺「很舒服」，坦承回台灣之後，曾買材料請酒吧的調酒師代調，因為沒問到黃金比例，喝起來總是不對味，他笑說：「少一味，沒海味。」

雖然電影是2年前拍攝，黃尚禾至今仍記得蘭嶼的一切，他說當時最想學做當地的平板舟，因為達悟族的小男孩一出生，長輩就會在山上幫他種下樹苗，隨著小孩越長越大，樹跟著成長，時機到了，那棵樹也茁壯了，就變成個人專屬的造船木材，「山上每棵樹都有主人，我哪有木頭做船。」

出去是為了回來

該片導演崔永徽選中黃尚禾當男主角，因聽完他在紐約的經歷，黃說：「之前在紐約生活時，有教華人小朋友跳舞，他們表演時看到台下的美國人鼓掌，就很有成就感。」加上曾在異鄉努力求學，「出去是為了回來」的態度，和電影探討蘭嶼年輕人到台灣工作的角度一樣，讓崔聽到流淚。《只有大海知道》上映中。

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(中國時報)

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