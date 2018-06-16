周丹薇逢人問「炒飯」

范可欽（右起）開餐廳，粘嫦鈺、包翠英、樓曼莉、周丹薇、熊海靈、張正藍、司馬三三昨特別站台。（粘耿豪攝）

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中國時報
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廣告才子范可欽與友人投資約500萬開了一家由機器人掌廚的餐廳，他的超級好朋友周丹薇有情有義，15日揪了一票姊妹淘包括包翠英等助陣。周丹薇在餐廳內滿場飛幫忙招呼，逢人就問「要不要炒飯」？雙關語惹得大夥一陣笑，姊妹淘會聊「誰最久沒炒飯」話題？司馬三三說「應該是我吧」，樓曼莉接話「妳家有工具，我們又沒有」，氣氛熱絡。

周丹薇和張正藍、熊海靈等姊妹淘有個名為「銀河」群組，平時常聚會，她們平均年齡60歲，但保養有方，也都是才女。熊海靈說：「到了這個年紀，見面一次少一次，所以我希望大家盡量出門聚會。」也透露即將搭遊輪旅行；周丹薇則分享最近聽到一位愛運動的25歲年輕女生因心肌梗塞走了，體悟「分分秒秒要開心，因為人都不知道下1秒會發生什麼事。」

張正藍以兒為傲

64歲的司馬三三多年前罹患乳癌後，更懂得珍惜人生，2年前進入國畫藝術領域，不但開畫展，還拿到上海國畫比賽獲獎。司馬三三被問狄鶯為兒子的事心力交瘁，她說曾在歌仔戲及秀場時期和狄鶯合作過，但和狄鶯不同掛、也沒她的聯絡方式。

張正藍和前夫楊光友的一對兒女已在紐約就業，哈佛畢業的兒子外型高大帥氣、五官神似馬英九，走到哪都被誇優秀，她十分引以為傲。

(中國時報)

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