未來的機車 環保輕巧還能共享

2018年06月16日 04:10 中國時報 陳大任 報導

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FNX 125（台灣優良設計協會提供）

優選作品

機車為台灣人最常用，也是最主要的交通工具之一，不僅是台灣人代步的首選，更是生活中不可或缺的一部分，為了因應社會與經濟需求及培育人才，三陽工業與浩漢設計共同舉辦「ND SUPER STAR DESIGN AWARD巨星設計獎」，藉以激勵青年學子發揮創意，展現自己的設計能量與熱情。

這屆ND巨星設計獎主題「共享－共享價值，服務創新」，是為迎接共享經濟趨勢崛起，新時代的租借和共乘逐漸取代購買，ND巨星設計獎期望年輕設計師們能夠思考如何讓機車走在共享趨勢的前端，創造不同凡響的共享特性。

盼年輕設計者持續夢想

評審召集人、中華民國工業設計協會理事長林磐聳表示，這屆主題新穎且適切地反映台灣機車族的問題與現況，吸引非常多設計院校積極參與，除了讓評審看到很多年輕設計者對於未來共享的想法之外，更值得鼓勵的是，參賽者也考慮到人類應該要去分享自己擁有的資源。我們期待這樣的比賽能夠持續舉辦下去，讓台灣年輕的設計能量帶動未來的發展。

執行單位台灣優良設計協會理事長于春明表示，這次收到眾多年輕設計作品的投稿競爭，經過艱難的評選，終於遴選出18組精采的設計，每位入圍參賽者都是ND巨星。遠道而來的評審之一－浩漢美國矽谷辦事處設計總監張榮華則表示，評審過程中對許多同學的設計作品及簡報發表技巧印象深刻，設計背後的意涵與故事也頗具深度，模型的完整度也很高，這些都顯示出台灣的設計教育是成功的，期望同學們能夠繼續努力，相信他們未來都能夠有很好的發展。

台灣機車文化不同於歐美，對於歐美人士，機車可以是一種文化符號、也可以是個人身分的表徵，作為唯一一位外籍評審的浩漢義大利米蘭子公司設計總監Pierangelo Andreani表示，評審過程中看見許多不錯的創意，雖然有些過於天馬行空，但仍希望同學能夠持續地「夢想」、永不停歇地發揮想像力。他說：「『持續地夢想、繼續地設計』，是我能夠給予同學的最好的建議。」

三陽概念車FNX開放預購

主辦單位三陽工業與浩漢設計也有自己的課題，在2017年米蘭車展中，SYM三陽機車以一部擁有歐風外型的概念車FNX引起熱烈討論，經過整整1年的精益求精，如今終於正式推出開放預購。FNX外型由歐洲設計師操刀，歐式設計較為圓潤流線，並導入四輪寬體美學設計，呈現出大氣穩重的風範。不僅外型有別於市場其他機種，三陽在FNX上更導入了新世代的3零技術、以及搭配了3S智慧配備，透過新技術的加持，讓騎士擁有更良好的騎乘感受，FNX讓機車不只是交通工具，更是展現騎士的獨特個性與自身品味的新象徵。

(中國時報)