三二行館 頂級和牛化身卜肉

2018年06月16日 04:10 中國時報 劉育良 報導

嫩煎番茄風味龍蝦佐櫛瓜醬汁

主廚手工義大利鮮蝦餃

義大利的文藝復興，宣揚自由及人性的偉大，凸顯自我個性並崇尚人的現世存在和追求自我價值。三二行館主廚陳溫仁（Jimmy）以西式烹調技法，融入台灣的鮮食和料理精神，讓舊時記憶中的味道翻轉出新創意，以「食藝復興」之名，回味歐式料理中的台式神髓。

食材真味，會因中、西方料理手法的差異而呈現不同風味，卻都是追求料理初衷美味的共同精神。三二行館主廚Jimmy廚藝家學淵源，父親是總舖師，他從小耳濡目染，跟著父親到處辦桌，只是他在16歲時「叛逆出走」，放棄台菜轉戰西餐，從星級飯店的廚房學徒當起，30多年的功力，練就他身懷西餐絕學的好手藝。

他因叛逆而風光西餐界，將滿50歲的他回首過往，將家鄉的味道，以情感和自創的新料理方式，翻轉了食的味道記憶。如將義大利餃結合台灣的紅油抄手，讓麵餃皮吸收了滋味濃郁的蝦仁醬汁；將台式滷肉飯結合義大利的燉飯，入口後滷肉鮮濃，尾韻卻有起司的飄香，每道巧思，都是他從家族、這片土地上汲取的飲食養分，讓饕客品嘗美食之際，回溫了古早台灣味。

和牛裹上三星蔥

三二行館力推「回味。食藝復興」，除了上述菜餚外，青蔥風味A5等級日本炸和牛，是主廚Jimmy重溫兒時的另一具象。宜蘭人的他結合當地卜肉與日式炸牛排，將和牛外層裹上三星蔥粉及麵包粉，下鍋酥炸至一、二分熟，讓外層些許酥脆，裡面的肉質仍見粉嫩的桃紅色澤。

波士頓巨螯龍蝦，搭配主廚Jimmy向父親求來的祖傳「五味醬」，酸甜可口和龍蝦形成絕配，是夏天一道清爽美食，而所謂的「五味」，則是新鮮番茄泥、洋蔥、薑、蒜、醬油。菜餚上桌，中西合璧，挑動了味蕾，也牽動的懷舊的情，回味著多時未有的老滋味，即日起至9月下旬皆可品嘗。

沁夏三二優惠方案

1 大眾湯&下午茶：

依夏季平日原價1800元或夏季假日原價2200元消費大眾湯，可獲贈免費下午茶1客。必須3日前完成預約，才可享用此優惠。

2 大眾湯&晚餐&SPA：

不分平假日，同日消費大眾湯、晚餐和SPA，享有優惠價6280元。建議1周前預約。

3 住房&晚餐&SPA：

不分平假日，房客住房期間消費晚餐、SPA，享有兩人優惠加價1萬元（房價價格+1萬元）

附註：2、3方案可加價升級至「回味。食藝復興」套餐，詳洽：02-6611-8888。

(中國時報)