《殺戮重生犬屋敷》 木梨憲武樂當窩囊英雄

木梨憲武在電影中變身「人體兵器」，透過救贖弱勢尋找生命的意義。（采昌提供）

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中國時報
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木梨憲武（左）和佐藤健裸上身展開超人類對決。（采昌提供）

56歲資深男演員木梨憲武，從日本代表性搞笑團體「隧道二人組」竄紅，在主演的新電影《殺戮重生犬屋敷》中，和佐藤健飾演的極惡高校生，因一場意外被改造成「人體兵器」，分別成為窩囊英雄與冷血殺手，展開關乎全日本未來的激戰。

木梨憲武在電影中演出的角色非常卑微，在家不受家人尊敬，在公司也不受同事敬愛，找不到生存目標的他，甚至被醫生宣告罹患癌症末期，為了詮釋這位悲情歐吉桑，木梨封印了自己的搞笑戲胞，以嚴肅的演技展現精采打鬥戲，更在片中挑戰吊鋼絲動作場面。

暌違16年再戰銀幕

這是木梨憲武繼2002年《土反本龍馬，他的妻子和她的情人》之後，暌違16年再度擔綱電影主演，當時接到邀約，並沒有馬上答應，據悉讓他決定接演的關鍵人物，正是他15歲的女兒。

電影製片人木尾本補充：「某天，木梨先生全家人在吃飯時，提到我們找他擔綱這部電影的主角，結果因為他的女兒也是原作忠實粉絲，所以力薦他『絕對要演！』在女兒極力推崇下，木梨先生看完原作，也覺得劇情有趣，才總算答應演出，多虧木梨先生的女兒。」

電影除了有精采的動作跟特效外，劇情也反映日本社會當下現況，不論是泡沫經濟帶來的影響，影射當代沒有現實感的年輕族群，全片以2個不同世代的人，呈現2段不同的人生軌跡，是對自我生存意義的探尋，也是善惡二元之間的對立。電影22日在台上映。

(中國時報)

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