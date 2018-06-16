接危險任務露餡 麥艾維遭關禁閉

艾莉西亞（左）和詹姆斯在《當愛未成往事》經歷一場動人的遠距離戀愛。（威視提供）

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中國時報
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詹姆斯在片中為執行任務成為索馬利亞聖戰游擊隊俘虜。（威視提供）

德國名導文溫德斯（Wim Wenders）執導新片《當愛未成往事》，邀請「X教授」詹姆斯麥艾維（James McAvoy）和「新版蘿拉」艾莉西亞維坎德（Alicia Vikander）主演，溫德斯將詹姆斯視為第一人選，詹姆斯卻差點在2人初見面的會議上打消演出念頭，原來是溫德斯太安靜，讓詹姆斯以為自己不適合演出，還說出：「不用勉強。」收到確認演出名單時格外驚喜。

詹姆斯在片中飾演被索馬利亞游擊隊挾持為人質的水利工程師，艾莉西亞則是在海底執行任務的生物數學家，溫德斯看過詹姆斯演出的《最後的蘇格蘭王》後，相信他能挑戰不同人物：「是他那個世代最傑出的演員之一，並且也透過許多電影證明了這點。」溫德斯也認為艾莉西亞擁有角色需要的聰明漂亮特質，「她完美的詮釋了這個有前途、有動力的角色。」

名導讓演員自由發揮

溫德斯拿過坎城、柏林影展等大獎，詹姆斯卻形容他：「就像是一個70歲的大小孩，跳來跳去的，樣子真的很可愛。」他表示溫德斯不規定演員如何演戲，「他寧可直接執行，或是重新再拍一個鏡頭，然後祈禱演員能夠做出他想要的東西。」艾莉西亞也很享受溫德斯給予演員的自由，「跟大部分最出色的導演一樣，他們不會給你很多的說明，但是會給你幾個非常有力的指導。」

該片描述一對墜入愛河的男女，必須各自到世界的另一端執行危險任務，不幸的是詹姆斯飾演的工程師執行任務過程中身分曝光，遭當地恐怖分子逮捕，他被關在非洲海岸與世隔絕的地下室；遠在世界另一端的北極海岸，由艾莉西亞飾演的生物數學家準備去探索最深的海溝，同時面對生死關頭的2人，究竟如何再度重逢。該片22日上映。

(中國時報)

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