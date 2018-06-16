亂亂亂…… 時尚展演驚現狗血劇

2018年06月16日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

設計師Narciso Rodriguez今年剛拿下CFDA頒發的終身成就獎，並宣布加入6月時裝周的戰局，圖為其同名品牌2012年秋冬系列大秀。（CFP提供）

美國男裝設計師Todd Snyder是力挺紐約男裝周改革的支持者之一，圖為其同名品牌2018年秋冬系列大秀。（CFP提供）

SAINT LAURENT選在紐約發表2019春夏系列男裝，雖非在官方日程中，但對首次6月時裝周也掀起了推波助瀾的效果。（SAINT LAURENT提供）

瀏覽每季不斷更新的時裝周日程，像看八點檔一樣精采，總能有意想不到的劇情發生……，像6月揭幕的男裝周大戲，先有JW Anderson、TOD’S等因合併男女裝而未發表，倫敦男裝周大咖缺席、紐約時尚周宣告將改時段，宛若鄉土劇般的狗血，輕鬆讓時尚看官們定睛不轉台，充分發揮了品牌商業效益。

跨性別、求永續

倫敦男裝周拓寬戲路

拿剛結束的2019春夏倫敦男裝周來說，起初因為Craig Green和Grace Wales Bonner等關鍵人物缺席，一度令人擔憂。但官方旋即打出不分性別、關懷永續環保議題等種種操作，企圖要以拓寬戲路的手法，反轉被看衰的命運。

像每次秀場送上驚人演出的Charles Jeffrey LOVERBOY，本季就以他獨特的視野詮釋運動裝著，以「被星塵點亮的後性別世界」為題，為倫敦男裝周導入更多對中性裝著感興趣的女裝買手。而Christopher Raeburn、Bethany Williams主打使用回收布料創作，設計師品牌Oliver Spencer則自秋冬系列開始捨棄服裝產品包裝中所使用的襯紙，並宣稱藉由此舉1年可為大自然減少碳排放近3萬7000公斤。

英國高檔百貨Selfridges男裝部門採購經理Jack Cassidy接受訪問時表示：「倫敦男裝周的優勢，在於它身為時尚月的開端，買手可以透過這個機會觀察本季伸展台上的流行趨勢，設計師們也可同時為本季定調。於倫敦發表的設計師們，通常都具有無畏的精神、創意無限並且作品中常帶著一絲幽默感。」做為男裝周的開端，意味著此時買家們手中握有更多的預算籌碼投資，更挑起了設計師們可以更勇敢創造出不一樣作品的慾望，但這樣已運行19屆的慣例，可能在不久的將來打破。

發揚老大哥精神

紐約要當第一男主角

今年2月，美國時裝設計師協會（CFDA）行銷部副總裁Mark Beckham宣布：「這將會是我們最後一次在7月舉辦紐約男裝周。」繼今年首次將男裝周改至女裝周開始前3天舉行的大動作後，CFDA再度挑戰現行的既定日程，自2019年起，欲將問題多多的7月春夏男裝周時間，移到每年6月的第一個禮拜舉辦，這也標示著紐約將取代倫敦，成為男裝周展開的第一站。

CFDA的決定得到不少美國設計師肯定，身為支持者之一的Todd Snyder在接受《WWD》訪問時表示，作為春夏系列發表的開端，紐約男裝周發表的品牌們可以更早對買家們產生「影響力」，亦可間接將此關注力擴散於當季的產品之中。但這樣的做法，也引起一些實際問題上的疑慮，設計師Joseph Abboud就指出，因為配合布料商及成衣廠的限制，他的品牌不太可能在6月發表。

新裝發表時間異動

紐約時尚上演改月分戲碼

另一件值得注意的是，6月初的時間點，正是各品牌發表度假系列的時節，而華裔設計師Alexander Wang也於今年1月宣布投身此時的熱鬧戰局，跳脫刻板2月、9月的女裝周發表排程，選擇在6月、12月發表自己的系列。想當然耳，這樣突破框架的創新舉動，同樣獲得向來熱愛擁抱不同的CFDA力挺，還引來剛拿下CFDA終生成就獎的設計師Narciso Rodriguez加入。

Alexander Wang的首席戰略官Stephanie Horton受訪時表示：「消費者是促使我們會決定這樣做的首要原因，當然也跟後續的製造及供應鏈有關。」預計於10月就會上市的新系列，縮短了產品上秀與上架間的等待，合併早春與春夏系列的發表，亦加長了打折季前的正價時間，這也是即秀即買模式後，反映當今時尚環境的另一破口。

雖然此一大破大立的商業模式是否成功仍待觀察，相對保守的米蘭、巴黎兩座城市，也還抱持著觀望態度。但不可諱言這樣的操作，倒給了設計師們兩季間更多的沉澱或玩創意的時間，對於一年至少要產出4個或更多子系列的設計師們，不啻是免於油盡燈枯的解決之道。

(中國時報)