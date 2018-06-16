賽車表 狂飆速度與美感

2018年06月16日 04:10 中國時報 陶福媛 ）

勞力士Daytona表是店內經年缺貨的夯品，有錢也買不到。（ROLEX提供）

Mille Miglia骨董跑車與蕭邦表合作長達30年。（CHOPARD提供）

Mille Miglia骨董跑車與蕭邦表合作長達30年。（CHOPARD提供）

蕭邦與Mille Miglia骨董跑車攜手合作長達30年，推出聯名表款，限量1000只，售價27萬4000元。（CHOPARD提供）

Ricahrd Mille是利曼經典賽（Le Mans Classic）的官方時計。（Ricahrd Mille提供）

Ricahrd Mille最近發表利曼經典賽（Le Mans Classic）聯名表款RM 11-03 LMC，白色陶瓷表殼，限量150只。（Ricahrd Mille提供）

ORIS是Williams F1賽車隊的長期贊助商。（ORIS提供）

ORIS去年推出與Williams賽車隊合作40周年的限量表，10萬4000元。（ORIS提供）

瑞士天梭表是MotoGP世界摩托車錦標賽的官方時計，聯名表搭配安全帽表盒，帥酷有勁。（TISSOT提供）

天梭表為MotoGP世界摩托車錦標賽設計的聯名表T-Race MotoGP，是重機玩家的最愛，4萬2000元。（TISSOT提供）

羅杰杜彼打造8枚限量版Excalibur Spider Pirelli雙飛行陀飛輪腕表，是以超跑拉力賽冠軍車隊的輪胎打造，990萬。（Roger Dubuis提供）

IWC萬國表發表「第76屆古德伍德會員會議」工程師系列運動腕表，限量176只。（IWC提供）

沙夫豪森萬國表今年年初正式成立自家的IWC賽車隊，是表界第一個擁有自家經典車隊的腕表品牌。（IWC提供）

泰格豪雅推出與一級方程式Aston Martin紅牛車隊的聯名智能腕表。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅是一級方程式賽車Aston Martin紅牛車隊的贊助商。（TAG Heuer提供）

腕表與賽車運動，向來關係深厚。秒針輕盈滑過表盤的景象，其實就是賽車在跑道上電擎風馳的小縮影，賽車競技激烈、分秒必爭，更需要精準的腕表作為輔助工具，兩者相依，彼此彰顯，更添佳話。

ROLEX勞力士

一級方程式賽車官方時計

近幾年賽車表突然暴紅，其實很重要的原因是源自勞力士Daytona賽車表在拍賣會上屢創新高價。去年底，一只保羅紐曼生前擁有的勞力士Daytona表，以1775萬美金落槌（約5.4億台幣）落槌，這只表是保羅紐曼在1960年代拍攝賽車電影《Winning》時，老婆喬安娜伍德沃德（Joanne Woodward）送他的禮物，表背刻有「DRIVE CAREFULLY ME」，叮囑他開車小心。

勞力士是F1一級方程式賽車、國際汽聯世界耐力錦標賽（FIA WorldEndurance Championship，WEC）的官方時計，傳奇賽車手傑奇史都華（Jackie Stewart）即是勞力士Daytona賽車表的代言人之一。

CHOPARD蕭邦

摩納哥骨董車賽挹注風采

由蕭邦（Chopard）30年來持續贊助並擔任官方計時的摩納哥Mille Miglia骨董車大賽，上個月在摩洛哥熱鬧登場，上流社會的紳士淑女駕著心愛的骨董車齊聚摩納哥參賽，除了競速，就連時尚品味也得一較高下，車身外觀、服裝造型也得費一番功夫打理。

蕭邦總裁舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）本身即是骨董車收藏家，也是骨董車賽車手，每屆都會親自駕車參加摩納哥Mille Miglia骨董車大賽，今年總共有超過400輛的骨董車角逐名聞遐邇的長途耐力賽，在長達1000公里的賽程上展開最激烈的征戰，蕭邦為此設計同名系列腕表Mille Miglia GTS Power Control，並在表盤上融入各個國家隊伍的顏色，頗具收藏價值。

Ricahrd Mille

聯名麥拉倫跑車與利曼經典賽

熱愛賽車的Richard Mille，近一年相繼推出與賽車連結的表款，包括與麥拉倫跑車（McLaren）合作的Richard Mille RM 50-03McLaren F1聯名表、RM 11-03 McLaren聯名表等，最近Richard Mille更發表一款以利曼經典賽（Le Mans Classic）的聯名表款，與賽車競賽緊緊相繫。

Richard Mille自2002年起即是利曼經典賽（Le Mans Classic）的官方時計，為了迎接7月6日至8日登場的賽事，品牌特別推出RM 11-03LMC白色陶瓷自動上鍊飛返計時碼表，表殼採用白色陶瓷，表盤和表冠等細節則採用象徵英國賽車隊的綠色，全球限量150只。

ORIS

長期贊助Williams F1賽車隊

ORIS於2003年起長期贊助Williams F1賽車隊，與賽車有著相當緊密結合的關係。Williams F1賽車隊為傳奇賽車手Frank Williams一手創立的車隊，幾乎所向無敵，是史上最成功的一級方程式賽車隊之一，迄今已贏得16場FIA F1賽車世界錦標賽、9名工程師獎、7名賽車手獎等。

TISSOT天梭

聯名MotoGP 重機玩家最愛

瑞士天梭表（TISSOT）於2001年成為MotoGP世界摩托車錦標賽的官方指定時計，目前MotoGP大賽正如火如荼進行中，比賽一直延續到年底為止，深受廣大重機迷的關注，而TISSOT為雙方合作設計的聯名表款T-Race MotoGP，也一直是重機玩家的最愛。

今年TISSOT推出新款聯名表，以象徵冠軍金盃的PVD玫瑰金表殼搭配沉穩的黑色PVD表圈與橡膠表帶，面盤底部加入重機輪胎胎紋細節設計，打造重機強悍本色與極致速度力量，這只聯名表最特別的是隨表附贈的賽車安全帽造型的精緻表盒，在台銷售還獨家加碼贈送台灣重機配件品牌SPEED-R皮手套，全球限量3333只。

oger Dubuis羅杰杜彼

結盟倍耐力與藍寶堅尼

羅杰杜彼（Roger Dubuis）去年一口氣與Pirelli倍耐力輪胎和Lamborghini藍寶堅尼跑車結盟，並在今年「Run to Monaco」超跑拉力賽期間，打造一款Excalibur Spider Pirelli Double Flying Tourbillon雙飛行陀飛輪限量版腕表，橡膠表帶是以拿下冠軍賽車的倍耐力輪胎回收打造，不僅環保，且具有紀念價值，全球限量僅8只，售價990萬。

IWC萬國表

自家車隊和車款拉風出賽

沙夫豪森萬國表（IWC）今年年初正式成立自家的IWC賽車隊，並正式在古德伍德會員會議（Goodwood Members'Meeting）中正式發表，首戰成續優異，由大衛庫塔（David Coulthard）駕駛的賓士300 SL「鷗翼」（Gullwing）在沙瓦多利盃（Salvadori Cup）拿下第9名，目前IWC是表界第一個以自有車隊和車款參加經典車賽的腕表品牌。

為此，IWC萬國表也發布了「第76屆古德伍德會員會議」工程師運動計時紀念腕表（型號IW381201），配備鈦金屬表殼，並以煞車盤樣式設計防磁保護裝置，限量176枚。

TAG Heuer泰格豪雅

摩納哥Grand Prix賽事傳奇

泰格豪雅（TAG Heuer）於2011年起，就是摩納哥汽車俱樂部（Automobile Club de Monaco，ACM）的官方合作夥伴，也是摩納哥Grand Prix賽車的官方時計，每年在摩納哥賽道上，延路都可見到TAG Heuer標誌，品牌經典代表作「摩納哥」（Monaco）表款，也是以此傳奇賽事命名。

不僅如此，泰格豪雅是一級方程式賽車Aston Martin紅牛車隊的贊助商，之前在Grand Prix大賽，旗下一級方程式車手Daniel Ricciardo還拿下分站冠車，成績輝煌。今年BASEL表展上，泰格豪雅推出一款與紅牛車隊合作的TAG Heuer Connected Modular 45智能腕表，表面上有Aston Martin Red Bull Racing官方logo與字樣。

(中國時報)