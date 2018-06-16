足球貴公子 陳昌源扼腕

2018年06月16日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

「足球貴公子」陳昌源和名模AKEMI受邀出席宇舶表FIFA開賽派對，陳昌源搶先配戴FIFA聯名智能表。（盧禕祺攝）

世界盃足球賽（FIFA）官方計時宇舶表（HUBLOT）為了慶祝球賽開踢，邀請曾是中華足球隊明星的「足球貴公子」陳昌源和名模AKEMI擔任開賽派對嘉賓。陳昌源搶先配戴宇舶表世足賽FIFA聯名表，不過業者指出，FIFA聯名表台灣限量21只已全售罄，連陳昌源也沒搶到，只能暫借配戴亮相。

返台宣傳紀錄片

擁有比利時和台灣血統的陳昌源去年從中華國家代表隊退休，臨行前一句「謝謝台灣」，讓人萬分不捨，如今陳昌源再度返台為《敢夢者：最後一擊，陳昌源》紀錄片宣傳，並受邀出席宇舶表FIFA派對暢談他退休後的計畫，除了擔任球評外，不排除留在台灣發展足球相關事業。

熱愛足球的陳昌源與名模AKEMI各有支持球隊，陳昌源支持比利時隊，因為是他出生與成長的地方，AKEMI則支持巴西隊，已訂好餐廳和朋友一起看球，但為了怕老爸會傷心，也準備一套日本隊球衣放在家裡，陪老爸看球。

球員得分腕表會振動

這款宇舶表BIG BANG 2018世足賽聯名表全球限量2018只，台灣只分配到21只，已經全部售罄，這款智慧腕表獨家搭載連線得分線科技（goal-line technology），當球員踢球進門得分時，腕表會振動，球迷還可透過足球賽app應用程式得知得分數、紅牌與黃牌的數量、得分球員名字等數據，掌握賽事的最新訊息，是受到表迷喜愛的主因。

(中國時報)