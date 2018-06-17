劉伯恩抗告成功！馬偕董座法院版VS.教會版雙頭馬車

2018年06月17日 04:09 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

史上罕見，醫學中心董事長鬧雙包！馬偕醫院董事長劉伯恩遭台灣基督長老教會總會拔除董座，並選出另一名董事長蔡國明，劉一路抗告到最高行政法院，最新結果出爐，法院裁定抗告成功，亦即劉可繼續保全馬偕醫院董事長職務，形成「法院版」VS.「教會版」董事長，醫院該聽誰的？形成雙頭馬車，新竹馬偕兒童醫院BOT案廠商甚至因而不願簽字，造成工程停擺。

問題懸而不決 影響民眾就醫權

台北馬偕醫院每日有高達1萬5000名民眾看病，婦幼相關科別門診量更是高居不下，但董事長爭議自今年1月起至今未歇，不僅重創馬偕形像聲譽，也影響馬偕院務發展，甚至對民眾就醫權益造成影響。

劉伯恩認為，衛福部許可馬偕將他解任，並補選蔡國明為新董事長的處分違法，一路抗告到最高行政法院，僅12天，最高行政法院就做出裁定：「馬偕醫院除了本院，尚有淡水、新竹、台東分院，醫護人員共3000餘人，服務病患每年逾百萬人次，董事長肩負醫院營運之責，若由非適法性之人擔任，將造成難以回復之損害。」

最高行政法院並認為，先前高等行政法院的裁定有「重要事實漏未調查」及「理由不備」的缺失，應傳訊馬偕醫院17屆董事會成員釐清真相。

兒童醫院工程 廠商不簽字停擺

劉伯恩指出，董事長雙包問題懸而不決，將嚴重影響院務，尤其不少標案持續進行，「現在簽約，萬一以後是簽的人『非法』，後面賠都賠不完，醫院經費縮減，影響最大的就是患者。」

他舉例，新竹市政府提供土地，馬偕負責興建、營運的新竹馬偕兒童醫院BOT案， 投注經費高達20多億元，將成為全國規模最大的兒醫，但廠商認為，法人代表應為劉，而非蔡，由蔡簽恐未來成「無效」，因此不願簽定，導致現在連地上物設定都無法完成，甚至將重新開標，工程幾乎無限期停擺。

劉伯恩並援引「台灣基督長老教會馬偕醫院捐助章程」，強調總會、七星、台北、東部、新竹各中會可提2席董事長人選，即使要撤除董事長職位，也應回到原中會決議。但七星中會歷經6小時會議，不同意解除職位，且總會提名新人選已經超過2人上限，不明白為何總會不斷汙衊他，還說他掏空75億，「馬偕一年營運收入也只有2億，難道我還沒出生就開始掏空嗎？」

屢接法院信函 蔡國明有苦難言

另一名董事長蔡國明也有苦難言，他說：「從來沒有一個人像我一樣遭受這麼大的侮辱」，自己整天接到法院信函，壓力很大，「當初根本沒有欲望接董事長職位，如果劉要回來我隨時可以退」，但他認為，劉要回任，須經過董事會遴選程序重新遴選，才有正當性。

蔡國明表示，劉一直拿舊的章程出來解釋，但舊章程已廢除，早在2月他被提名代理董事長時，就已經依照新章程規定進行，即「總會具有2個董事長人選推薦權，且可提名20個人選」。

蔡國明指出，醫療法主管機關是衛福部，所有行政命令最後還是要回到衛福部，除非衛福部來函，說他不能擔任代理董事長，「不然我現在也不知道怎麼辦。」蔡也強調，目前所有董事會議事都正常運作，醫院相關行政原本就是院長在處理，沒有任何工程或是決議延宕問題。

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(中國時報)