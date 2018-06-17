第51次！C羅帽子戲法寫紀錄 葡萄牙3：3踢平西班牙

2018年06月17日 04:10 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

2018世足賽的B組小組賽的「伊比利雙雄」對戰，綽號「紅色怒火」的西班牙燒不倒「城堡軍團」葡萄牙，反而成就葡軍大將C羅（Cristiano Ronaldo）獨進3球、演出個人第51次、世足史上第51次「帽子戲法」，C羅開啟世足賽亮麗序曲，他的「C羅劇場」持續上演中。

世足賽第1戰 就有3球入袋

過去C羅領軍國家隊對戰西班牙苦吞1勝3敗，這次世足賽再戰西班牙連罰帶踢獨進3球，33歲的C羅被調侃之前花了12年參賽3屆世足賽才進3球，今年第1戰90分鐘就有3球。他表示，很高興再次寫下紀錄。不過，葡軍還是贏不了西班牙，兩隊3比3和局。

兩隊16日的交戰中，葡萄牙開賽攻勢流暢，比賽第3分鐘C羅帶球強攻左側，遭逢西班牙改守右衛的中衛球員納丘，C羅輕易製造納丘在禁區犯規，賺到12碼罰球而率先進球。西班牙後衛皮克（Gerard Pique）不服氣表示：「C羅有自摔的習慣。」

近20場比賽不敗的西班牙也不是省油的燈，比賽第24分鐘前鋒狄亞哥柯斯塔展現細膩腳法，在禁區東閃、西閃，硬是從2位球員之間射門進球，完全暴露葡萄牙後防年齡偏高、防守強度不足的弱點。

隨後比賽成了這2位球員獨秀進球美技的較勁！C羅在第44分鐘得到隊友策應、並在西班牙門前閃過2名防守球員，勁射入網；狄亞哥柯斯塔在第55分鐘，趁著隊友布斯奎斯頂球到球門中央，隨即出腳掃進門內，西班牙2比2追平。

狄亞哥柯斯塔 助西軍進2分

西班牙攻勢未歇，開賽犯規而讓C羅罰踢12碼球的「戰犯」納丘在第58分鐘從右邊禁區外緣強勁抽球進網，攻進西班牙第3球。沒想到勝券在握的西班牙在第88分鐘看著C羅操刀球門前16碼自由球漂亮右弧線飛進門內，硬是將到口的肥肉吐出來。

賽後C羅指出，隊友表現好，才能與冠軍熱門隊伍激烈競爭。葡國球迷也能接受逼和很少輸球的西班牙、並且大喊「C羅我愛你」；上屆世足賽的小組賽，葡萄牙與西班牙都是踢進4球丟了7球，攻擊力不佳而慘遭淘汰，未能晉級16強。

(中國時報)