副作用未見風險評估 衛福部無健全配套！打HPV疫苗染痛痛症 監委關切

2018年06月17日 04:09 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

衛福部表示，我國一年有600多人因子宮頸癌過世，而打疫苗是最好的預防方式之一。（本報資料照片）

衛福部宣布自今年11月起，全國國一女生免費接種人類乳突病毒疫苗(簡稱HPV疫苗)，以預防子宮頸癌，但卻未見風險評估、配套措施及成效驗證機制，監察委員王幼玲、田秋堇已申請自動調查，瞭解衛福部推動HPV疫苗免費接種政策有無健全的配套及因應措施。

保護成效 20年才能驗證

HPV疫苗被認為能有效預防子宮頸癌，但也發生不少爭議，有多國女孩施打疫苗後產生全身關節疼痛、疲倦等不良反應，俗稱「痛痛症女孩」，當事人都認為是施打疫苗的副作用。王幼玲表示，雖然醫學至今無法證實疫苗與這些病症的因果關係，但接種者的日常生活，已經實質受到嚴重影響。

王幼玲說，HPV病毒主要透過性行為傳播，自感染病毒到癌化過程長達1、20年，但施打HPV疫苗的保護成效要近20年後才能驗證，衛福部是否有建立施打疫苗對於防治子宮頸癌的追蹤通報機制，及疫苗成效驗證機制？

要不要施打 讓孩子決定

王幼玲表示，HPV疫苗在我國上市已超過10年，目前是各縣巿政府自行評估補助，衛福部過去也針對偏鄉與低收入戶施打，但這些個案是否有長期追蹤研究，或是相關副作用回報，同樣需要進一步了解。

王幼玲指出，衛福部要推動HPV疫苗免費接種政策，不能只講好的一面，其他國家發生的案例，也應告知家長與孩子，完整揭露資訊。同時，衛福部也應重視孩子的「知情同意權」，讓他們在充足資訊下自己評估，而不是讓家長寫同意書替小孩決定。

事前要評估 事後要追蹤

王幼玲說，HPV疫苗與流感疫苗、麻疹疫苗不同，需要10年後才能驗證效果，因此事前風險評估及後續追蹤至關重要；且預防子宮頸癌並非只有接種HPV疫苗，施打後，未來仍需定期接受子宮頸抹片檢查，相關衛教資訊必須讓接種者及家長充分了解。

另外，王幼玲也提到，HPV病毒是透過性行為傳播，男性感染機率也不低，只是症狀表現與女性不同，但政策只針對女性接種，是否涉及性別差異待遇，相關疑義都有深入調查了解的必要。

(中國時報)