沒準備好就上路 美意恐打折

2018年06月17日 04:09 中國時報 倪浩倫

國健署預計今年11月，為全台國一女生公費施打接種人類乳突病毒疫苗（簡稱HPV疫苗），以公衛角度來看，雖是德政一樁，但曾有提供公費施打的縣市，讓家長誤以為是「強迫施打」，加上對接種後的不良反應「說明不清」，且若產生不良反應之後，要如何通報及救濟，也付之闕如，國健署一味稱疾管署可以幫忙，但據瞭解雙方根本沒有共識，在未準備好的情況下就上路，民眾對HPV疫苗信心盡失 ，美意恐成空。

施打HPV疫苗是預防子宮頸癌最好的方法，現已有8個縣市，提供國一女生公費施打HPV疫苗，關心該政策超過10年的女人連線理事長、前立法委員黃淑英說，有些縣市提供的資訊，說明不清楚，常讓人誤以為打疫苗後就不用做子宮頸抹片。

此外，我國至今打了超過80萬劑疫苗，卻因為沒有整合，讓本可很完善的本土資料庫變得零散，一旦有人罹子宮頸癌，過去有無打疫苗、打幾價、數量有無打夠，都因系統未整合而不知道，不僅浪費寶貴的數年時間，政府也無法提供有力的本土研究數據說服民眾。

事實上，全面實施HPV疫苗在台灣已不是第一次闖關，期間因立院認為有更需要的疫苗排在HPV疫苗之前，質疑其背後原因不單純，加上國健署尚未準備好，預算一度遭到凍結，但究竟還是擋不了。

預算最後仍然解凍，但政府顯然還是沒準備好。有醫師在網路上即表示，不是反對打HPV疫苗，而是反對「什麼都不說明就通通叫去打疫苗」！

過去，疾疫接種都由疾管署負責，HPV疫苗首次由國健署挑大樑，但宣導不能只靠一本冊子發放就好，家長滿心的疑問，恐怕簽不下那張同意書。

再者，雖然衛福部請疾管署支援，但一個政策，適合畫分成數塊，這階段你負責、那階段我負責嗎？更何況，據瞭解，國健署與疾管署對於如何分工完全沒有共識，眼見11月就要上路，國健署的態度令人捏把冷汗。

(中國時報)