衛福部稱 跟隨全球80多國腳步

2018年06月17日 04:09 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

衛福部預計今年11月，全面實施國一女生免費接種人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗），但卻被監察院質疑配套不夠完全。衛福部表示，我國經數年評估決定跟進，衛教宣傳、施打後篩檢配套都已齊全，現也無證據顯示接種HPV疫苗會有相關副作用，而考慮成本效應及世衛WHO建議，先提供女姓施打。

衛福部國健署長王英偉表示，我國一年有600多人因子宮頸癌過世，由於打疫苗是最好的預防方式之一，經評估後，決定加入全球80多國的腳步，提供女性公費HPV疫苗。

王英偉指出，監察院認為，施打HPV疫苗的保護成效，要近20年後才能驗證，「但我們不可能等20年」，一旦證明有效，便應考慮實施；就像當初B肝疫苗一樣，也是在問世7～8年後就全面施打，事後也證實確實有明顯效益。

王英偉說，我國日前有人接種疫苗後出現身體不適情形，但經醫師專家評估後，認為非疫苗引起，放眼全球，也僅日本曾有較嚴重的不良反應；國健署癌症防治組組長吳建遠補充，未來會設24小時的受害救濟通報專線，若真的有不良反應，也會有預防接種基金來因應。

至於監察院質疑，為何只接種女性？王英偉說，公衛政策要考慮成本效應，所以目前仍以接種女性為主；疫苗保護力並非100％，所以仍會宣導子宮頸抹片篩檢的重要性，雙管齊下來防治子宮頸癌。

吳建遠補充，現有8縣市提供國一女生公費HPV疫苗，未來若全面施打，國建署也不會重複打兩次，且已設好資料庫，避免女童因轉學、遷戶籍而沒打到，或沒打滿2劑，同時考慮到「換縣市、不同價數疫苗」的情形，國健署也已預留經費，採購時會就其他價數疫苗，同時進行少數的添購來因應。

(中國時報)