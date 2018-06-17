衛福部稱 跟隨全球80多國腳步

HPV疫苗小辭典

友善列印
中國時報
／台北報導

衛福部預計今年11月，全面實施國一女生免費接種人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗），但卻被監察院質疑配套不夠完全。衛福部表示，我國經數年評估決定跟進，衛教宣傳、施打後篩檢配套都已齊全，現也無證據顯示接種HPV疫苗會有相關副作用，而考慮成本效應及世衛WHO建議，先提供女姓施打。

衛福部國健署長王英偉表示，我國一年有600多人因子宮頸癌過世，由於打疫苗是最好的預防方式之一，經評估後，決定加入全球80多國的腳步，提供女性公費HPV疫苗。

王英偉指出，監察院認為，施打HPV疫苗的保護成效，要近20年後才能驗證，「但我們不可能等20年」，一旦證明有效，便應考慮實施；就像當初B肝疫苗一樣，也是在問世7～8年後就全面施打，事後也證實確實有明顯效益。

王英偉說，我國日前有人接種疫苗後出現身體不適情形，但經醫師專家評估後，認為非疫苗引起，放眼全球，也僅日本曾有較嚴重的不良反應；國健署癌症防治組組長吳建遠補充，未來會設24小時的受害救濟通報專線，若真的有不良反應，也會有預防接種基金來因應。

至於監察院質疑，為何只接種女性？王英偉說，公衛政策要考慮成本效應，所以目前仍以接種女性為主；疫苗保護力並非100％，所以仍會宣導子宮頸抹片篩檢的重要性，雙管齊下來防治子宮頸癌。

吳建遠補充，現有8縣市提供國一女生公費HPV疫苗，未來若全面施打，國建署也不會重複打兩次，且已設好資料庫，避免女童因轉學、遷戶籍而沒打到，或沒打滿2劑，同時考慮到「換縣市、不同價數疫苗」的情形，國健署也已預留經費，採購時會就其他價數疫苗，同時進行少數的添購來因應。

(中國時報)

沒準備好就上路 美意恐打折 挑戰長老教會權威 劉伯恩第一人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。