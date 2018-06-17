挑戰長老教會權威 劉伯恩第一人

馬偕醫院董事長劉伯恩被基督教長老教會暫停職務一案，最高行政法院裁定他仍然可以行使董事長的職務。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

今年邁入61歲的劉伯恩，從減肥名醫，縱身一躍為馬偕醫院董事長，令外界嘖嘖稱奇；劉伯恩接任馬偕董座後，大動作成立三家公司惹議，更為延長馬偕總院院長任期與長老教會總會摃上，成為國內教會醫院第一個勇於挑戰長老教會權威的董事長。

即便在遭拔董座後，劉伯恩仍動作頻頻，充分展現劉伯恩不戰到最後一刻，絕不言輸的韌性，此次董事長之路是否能保住，為劉伯恩過人的能耐再添一樁，外界都在看。

劉伯恩首創的「雞尾酒療法」，以利尿劑、甲狀腺素、麻黃素、緩瀉劑等藥物減肥，曾引發醫界爭議，但也讓他聲名大噪。全盛時期從台北到嘉義，就有六家醫療院所看診，門診常看到半夜二、三點，連在民權東路開設的長春診所，常可見坐著黑頭車的貴婦來排隊問診。

但人紅是非多，劉伯恩屢因醫療糾紛進出法院，亦曾被黑道強押為某減肥產品代言，2000年還發生模特兒疑似服用減肥藥喪命，此事讓他名聲墜入谷底，漸漸消失在媒體鎂光燈前，2015年突然以馬偕醫院董事長身分重回江湖。

據瞭解，劉伯恩為七星中會所推舉，未料一舉進入董事會，劉在進入董事會後，極力與其他董事交好，甚至「勸退」原本內定接馬偕董事長的部長級醫界大老，一舉當上馬偕董事長。但劉伯恩自擔任董事長以來，與長老教會總會嫌隙越來越大，導火線當屬院長施壽全的續任案。

長老教會質疑，劉欲強行通過院長施壽全65歲延任案，因此決議停止劉的董事長職務。但劉伯恩表示，總會將規定改成所有分院都可以任院長至70歲，唯獨總院不行，「這是什麼道理？」

但劉伯恩任內並非沒有建樹，不僅推動成立全台規模最大的兒童醫院，甚至在景氣低迷時，為改善血汗醫護，他帶頭先發放聖誕獎金，全院所有員工從總醫師院長到清潔打掃阿姨都能領到3萬元；一直以來，劉伯恩就充滿爭議，但同時也在打造屬於自己的傳奇。

(中國時報)

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