衛福部仍認定 馬偕董座蔡國明

2018年06月17日 04:09 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

馬偕董事長之爭，最高行政法院駁回衛福部執行拔劉及新選董事長蔡國明之處分，原董事長劉伯恩抗告成功；不過，衛福部官員表示，最高行政法院駁回裁定，只是程序上的駁回，而非實質，且劉伯恩在向行政院提起遭拔董座訴願時，亦同時要求衛福部暫停處分，但這部分已被駁回，衛福部據此不須暫停執行處分，仍認定馬偕董事長為蔡國明。

馬偕原董事長劉伯恩遭董事會拔除董事長一職後，衛福部即依董事會決議做出，同意馬偕將劉伯恩解任，並補選蔡國明為新董事長處分，劉伯恩不服，不僅提行政訴願，也向行政法院提告，要求在訴願期間，衛福部不能執行處分，以保全他的董事長職權。

經高等行政法院駁回後，又向最高行政法院提出抗告，日前最高行政法院以「按抗告法院認抗告為不合法或無理由者，應為駁回抗告之裁定」為由駁回，抗告成功。

醫事司司長石崇良表示，最高行政法院雖駁回高等行政法院的決議，但其為程序性，亦即高等行政法院還要就不合法及無理由處再進行審理，審理結果仍未知，但在劉伯恩向行政院提起訴願時，也同時要求衛福部暫停執行處分，但這部分已明確以未有違反公共利益為由遭駁回，因此衛福部不須暫停處分，即衛福部仍認可新選出的新董事長蔡國明。

石崇良指出，蔡國明為馬偕董事會選出的董事長，依法行使職權，目前馬偕的運作正常，並未影響病患權益，本屆董事長任期到11月，馬偕已依規定於6月成立遴選委員會，準備選出新任董事長。

(中國時報)