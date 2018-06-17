民進黨宜蘭縣長選情告急！花媽出手整合 雙陳同台求勝

2018年06月17日 04:09 中國時報 曾薏蘋 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨宜蘭縣長選舉這局，因為參選人陳歐珀與代理縣長陳金德「雙陳不合」，選情告急，不過日前露出曙光；據了解，總統府祕書長陳菊出手，把陳金德叫進總統府怒斥：「叫你輔選不好好給我輔選」，讓陳允諾馬上照辦。這是繼新北市請出蘇貞昌後，陳菊為今年底選舉協調整合成功再添一樁。

陳金德表示，上星期他確實有進總統府，但澄清不是被「花媽」叫進總統府訓斥，是拿7月7日開幕的童玩節貴賓券送給祕書長陳菊邀她參加開幕式，並贈送宜蘭壯圍的哈密瓜給陳菊品嘗，雙方也對年底宜蘭縣長選情交換意見。

陳菊會陳金德 盼他輔選

據指出，5月底立法院本會期法定會期最後一天，蔡英文總統邀民進黨團立委到台北賓館餐敘，這也是總統府祕書長陳菊上任1個多月以來，首次參與黨籍立委餐敘，會中陳歐珀請陳菊出面幫忙協調陳金德，希望「宜蘭人挺宜蘭人」。

據指出，上周陳菊把陳金德「叫」進總統府，一見到陳，忍不住就說，很想「巴」他的頭，「叫你輔選不輔選」。席間還有選對會召集人林錫耀，「全是宜蘭人，就讓他們自己去談」。

陳菊明確告知，希望陳金德支持陳歐珀；並指「你是黨指派的代理縣長，應該遵從黨的意思，做好黨交辦的工作。陳歐珀已經被黨提名，自然應該全力支持。」

拒分進合擊 團結拚凍蒜

據指出，陳金德頗感委屈，他告知陳菊，自己原本是想跟陳歐珀「分進合擊」；陳菊則說，「什麼分進合擊，這樣會讓外界認為，民進黨沒有團結。」

據指出，由於兩人私交甚篤，陳菊的語氣嚴厲，但就像是大姊教訓小老弟；陳菊出手後，上周陳金德辦的村里座談，就看到「雙陳同台」；選對會成員認為，黨內團結後，陳歐珀在這次選戰一定會勝利。

選對會召集人陳明文日前也表示，陳金德是代理縣長，有責任與義務必須要整合黨內勢力輔選，本屆縣長林聰賢得到16萬票，陳歐珀過去長期在地方努力，擔任省議員、立委、黨部主委，在基層有雄厚實力，只要黨內團結就會勝選。

陳金德說，他向陳菊說明，自己除了是代理縣長，另有縣選委會主任委員的身份，如果陪著陳歐珀跑選舉行程恐怕不適當，將在適當時機辭去縣選委會主委，利用下班時間全力輔選。

(中國時報)