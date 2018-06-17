當北風或太陽 關鍵在陳歐珀

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中國時報

年底宜蘭縣長選戰，以「自搬石頭砸腳」形容綠營現狀應該相當貼切，民進黨原擬「先代理後參選」模式，安排陳金德接任宜蘭代理縣長，黨中央事後卻又提名立委陳歐珀為宜蘭縣長參選人，甚至還歷經「雙陳會」和解戲碼，黨內整合問題遲未解決，講白了是黨中央屈就派系壓力造成後果，花媽此刻出面，恐怕為時已晚。

回顧這一局，當初爭取參選縣長，且聲勢相當看好的宜蘭市長江聰淵，因禮讓給政壇師父陳金德自動退出戰局，讓陳歐珀得以未經過民調等黨內初選程序，接受徵召取得參選資格，其正當性及代表性就已經讓部分綠營內部人士頗有微詞。

雖然陳金德離開故鄉宜蘭多年，但子弟兵及支持的人馬實力仍在，就在陳金德「頭已經洗下去」、陳歐珀又堅不退讓下，「兩陳」之爭在所難免，但這也是民進黨自己製造出來的分裂局面。

在陳歐珀地方整合工作屢屢受挫下，此次顯然是透過正國會系統對黨中央、總統府施壓，請出總統府祕書長陳菊對陳金德「開導」，就陳菊與陳金德兩人的輩分及私交而言，陳金德當然只能點頭稱是，但陳金德對於派系鬥爭仍是極度不滿。

「北風與太陽」的伊索寓言故事大家都耳熟能詳，正國會系統一再以強逼手段，或許讓不服陳歐珀的人馬表面上低頭，甚至口頭表態支持，但實際上恐怕仍是一大問號，根本心結沒有處理好，這也將是綠營即使完成「表象整合」，接下來更需要擔心的問題。

與其如此，陳歐珀何不扮演「太陽」角色，盡快且有效地釋出更多善意與政治資源，真正樹立起此次選戰主帥、綠營共主的地位，也才能真正達到整合及收服人心的效果。

(中國時報)

花媽出手整合 雙陳同台求勝 綠營憂 陳菊介入幫倒忙

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