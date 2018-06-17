綠營憂 陳菊介入幫倒忙

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣綠營因整合不順情勢告急，甚至傳出總統府祕書長陳菊把代理縣長陳金德叫進總統府「當面提點」，要陳金德好好幫黨提名的縣長參選人、立委陳歐珀輔選。國民黨參選人林姿妙陣營對此回應，民進黨的家務事予以尊重、不便評論；陳歐珀則說，為求勝選，對陳菊出手不感到意外。

對於綠營為求黨內迅速整合，出動民進黨重量級大老「花媽」，林姿妙陣營表示，這是民進黨內部的家務事，予以尊重也不便多做評論，林姿妙還是依照自己既定的步調打選戰。

陳歐珀說，對陳菊出手不感意外，畢竟宜蘭縣長選戰民進黨一定要贏，他與陳金德的格局都很大，團結都來不及了，不會有外界質疑的派系鬥爭問題，大家的目標一致就是團結、同心協力拚勝選。

國民黨縣議員、羅東鎮長參選人吳秋齡認為，民進黨要怎麼輔選，外人不便介入，但從陳金德上任後舉辦一連串下鄉縣政座談，她覺得無論是輔選縣長或鄉鎮市長，陳金德其實很用心，都有在努力做，想要讓選舉炒熱起來。

但吳秋齡也說，如果陳金德本身「無所求」，這番努力當然就沒什麼，但如果「有所求」，這就另當別論。

據民進黨籍縣議員邱嘉進了解，陳金德進入總統府時，當面向陳菊表示擔心有行政不中立的問題，他強調，陳菊介入選舉一旦引發民眾質疑和批評，恐怕不利選情，甚至反而會「幫倒忙」。

(中國時報)

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