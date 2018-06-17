文大宿舍爭議 侯稱有問題願解約

2018年06月17日 04:09 中國時報 陳俊雄 、 張立勳 、 葉德正 、 林縉明 、 林宏聰 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

針對文化大學大群館宿舍爭議，國民黨新北市長參選人侯友宜16日表示，妻子已考慮立即解約，對手民進黨蘇貞昌則酸說「選舉就是全面的檢驗」；新北市長朱立倫、國民黨北高市長參選人丁守中、韓國瑜均聲援侯友宜，丁更抨擊市長柯文哲打侯是尋求綠營棄保合作的政治操作，柯反駁說台灣什麼事都扯到藍綠對抗陰謀，「被夾在中間很為難」。

侯友宜昨日上午參加中華王爺慈善會「萬粽飄香」活動後受訪表示，針對土地買賣問題，他從不過問太太娘家的事，尤其財產的部分，直到妻子姊妹討論蓋建築物時才了解；而與文大簽約是又昱公司的事，和他無關，又昱公司也不是以女兒之名成立，怎麼成立均尊重太太家族的決定。

侯說，在陽明山這塊土地蓋住宅，使用了21年，中間經過多次的市政府檢查，使用執照、公安都沒問題，「但選舉到了，大家就有不一樣的聲音」。

侯友宜一改前天眼眶泛紅、內心悲戚態度，昨日微笑說：「如果大家認為有問題，我太太說，她會立即解約，但一定要把學生權益照顧好。」關於契約載明當學生宿舍使用，侯表示這是又昱公司和文大簽的約，他不是很清楚。

蘇貞昌對侯友宜聲稱「立即解約」說，選舉就是全面的檢驗，「誠實正面的面對比較好」，情緒表達完了，對於各界的質疑還是應該說明清楚。

對於昔日副手參選，如今妻子娘家房產爭議被當攻擊焦點，朱立倫說，每到選舉好像太太娘家一定要被拿出來打一頓，不管20年前、30年前的事情都一樣，「我是深受其害」，他太太娘家永遠都是民進黨用各種方式理由攻擊甚至抹黑，很辛苦。

針對有立委質疑，校方以教育部補助款支付租金給侯，文大昨日晚間發布聲明抗議強調，其來自教育部的補助款項，且皆通過既定計畫項目及核銷機制，不允許大學挪作支付宿舍租金使用，此類說法已汙衊文大校譽，並且對文大與教育部均不公平，文大希望業主能研議是否更改部分合約內容，以保障學生及校方權益。

(中國時報)