文大宿舍爭議 侯稱有問題願解約

國民黨新北市長參選人侯友宜16日表示，文大宿舍爭議不斷已讓太太考慮立即解約。（陳俊雄攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

針對文化大學大群館宿舍爭議，國民黨新北市長參選人侯友宜16日表示，妻子已考慮立即解約，對手民進黨蘇貞昌則酸說「選舉就是全面的檢驗」；新北市長朱立倫、國民黨北高市長參選人丁守中、韓國瑜均聲援侯友宜，丁更抨擊市長柯文哲打侯是尋求綠營棄保合作的政治操作，柯反駁說台灣什麼事都扯到藍綠對抗陰謀，「被夾在中間很為難」。

侯友宜昨日上午參加中華王爺慈善會「萬粽飄香」活動後受訪表示，針對土地買賣問題，他從不過問太太娘家的事，尤其財產的部分，直到妻子姊妹討論蓋建築物時才了解；而與文大簽約是又昱公司的事，和他無關，又昱公司也不是以女兒之名成立，怎麼成立均尊重太太家族的決定。

侯說，在陽明山這塊土地蓋住宅，使用了21年，中間經過多次的市政府檢查，使用執照、公安都沒問題，「但選舉到了，大家就有不一樣的聲音」。

侯友宜一改前天眼眶泛紅、內心悲戚態度，昨日微笑說：「如果大家認為有問題，我太太說，她會立即解約，但一定要把學生權益照顧好。」關於契約載明當學生宿舍使用，侯表示這是又昱公司和文大簽的約，他不是很清楚。

蘇貞昌對侯友宜聲稱「立即解約」說，選舉就是全面的檢驗，「誠實正面的面對比較好」，情緒表達完了，對於各界的質疑還是應該說明清楚。

對於昔日副手參選，如今妻子娘家房產爭議被當攻擊焦點，朱立倫說，每到選舉好像太太娘家一定要被拿出來打一頓，不管20年前、30年前的事情都一樣，「我是深受其害」，他太太娘家永遠都是民進黨用各種方式理由攻擊甚至抹黑，很辛苦。

針對有立委質疑，校方以教育部補助款支付租金給侯，文大昨日晚間發布聲明抗議強調，其來自教育部的補助款項，且皆通過既定計畫項目及核銷機制，不允許大學挪作支付宿舍租金使用，此類說法已汙衊文大校譽，並且對文大與教育部均不公平，文大希望業主能研議是否更改部分合約內容，以保障學生及校方權益。

(中國時報)

綠營憂 陳菊介入幫倒忙 國民黨桃園聯合作戰 台南拚翻轉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。