國民黨桃園聯合作戰 台南拚翻轉

國民黨主席吳敦義（中）送黨籍參選人粽子象徵包中。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬、／綜合報導

後備軍人青溪協會16日在桃園市觀音成立大會，國民黨主席吳敦義與桃園市長參選人陳學聖、黨籍市議員參選人等共同現身，吳敦義試圖凝聚黨內選舉向心力，表示國民黨籍不論市長、市議員或里長，都能打出全壘打；另外，台南市長參選人高思博本周也將密集走訪37個行政區，力圖在綠營票倉殺出一條生路，翻轉台南。

吳敦義表示，看見青溪夥伴士氣高昂，也凝聚勝選的態度，桃園市是由國民黨長期建設，務必要讓市長參選人陳學聖當選，國民黨籍市議員及里長都要 ，國民黨在全國各縣市長人選已布局完成，希望大家都要接地氣，知道民眾的需求，提名人一定要努力。

對於本報日前所做桃園市長民調，陳學聖與鄭文燦有相當差距，陳學聖強調，民調只是參考，還有5個月時間，這讓他有激勵目標，且市議員民調顯示藍營支持者回籠，市長部分是因選民對他還不夠了解，是他需要加強的部分，但不論「母雞帶小雞」或「小雞帶母雞」，對議員和市長聯合作戰，雙雙獲得成功有信心。

至於台南市選戰，國民黨5月間提名高思博參選台南市長，相較綠營早在黨內初選階段就像正式選戰打得火熱，國民黨不只起步較晚，還面臨泛藍勢力可能分裂的內憂，陳子敬拒絕與高思博二次民調且堅稱不接受勸退，高思博說，相信未來幾個月，誰有能耐讓台南翻盤，才是選民最關切的事，他也將盡力爭取團結。

高思博競選團隊規畫下周起在台南37個行政區跑透透。他表示，除了面對面爭取鄉親認同，也將進一步與國民黨籍市議員合作，爭取選戰勝利。

(中國時報)

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