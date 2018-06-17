巧射破門 法國驚險過頭關

2018年06月17日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽C組16日登場，奪冠熱門之一的「高盧雄雞」法國對「足球袋鼠」澳洲上半場屢攻不下，但下半場靠世足首次藉「影像助理裁判」（VAR）改判，由格里茲曼罰進12碼先馳得點，終場前再靠普巴巧射破門，以2比1險勝澳洲，格里茲曼則獲選為單場最佳球員。

VAR出馬 法國先馳得點

「澳洲今天踢得非常好，但最重要的是我們旗開得勝。過去4屆世足賽，我們只有1次贏得首戰，這是個好的開始。」法國教頭德尚賽後也稱讚送出關鍵傳球並踢進致勝球的普巴，「我們今天排出3名中場，給他更多自由去參與進攻，他也展現出他的能力。」

法國推出4-3-3陣式，由「小王子」格里茲曼、姆巴佩、登貝萊組成3箭頭攻堅，其中今年12月下旬才滿20歲的姆巴佩，也創下法國球員在世足出賽的最年輕紀錄，「魔人」普巴坐鎮法國中場。澳洲則排出4-2-3-1陣型，4屆世足老將提姆卡希爾在板凳上待命。

法國一開賽就控球主攻，前6分鐘就有兩次射正，但上半場5次射門包括4次射正，都被澳洲門將萊恩化解，技術出色的鋒線被澳洲強悍後防所阻。澳洲則在第18分鐘開左前場自由球送入禁區，法國中場托利索差點把球擋進自家門內，被門神洛里斯飛撲化解，上半場雙方戰成0比0。

12碼中的 澳洲一度追平

第55分鐘，普巴在快攻中送出精準直塞，澳洲後衛李斯東出腳絆倒格里茲曼，烏拉圭籍裁判庫尼亞第一時間並未鳴哨，但在「影像助理裁判」（VAR）提醒後，他到場邊親自觀看重播畫面，宣布改判為12碼球，格里茲曼操刀中的，法國1比0領先。

第60分鐘，澳洲右前場自由球吊中，烏姆提提躍起頭頂時舉著右手，正好擦到球改變方向，被吹判禁區內手球犯規，耶迪納克主罰中的，澳洲扳成1平。不過第80分鐘普巴在禁區邊緣巧妙挑射，球打中門楣下方越過球門線，庫尼亞判定為有效進球，「球門線科技」（GLT）也顯示為進球無誤，讓法國有驚無險開出紅盤。

(中國時報)