梅西12碼失足 阿根廷首勝飛了

2018年06月17日 04:10 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

世足史上人口最少的參賽國冰島(人口34萬)，16日在世足處女秀首戰兩屆世足冠軍阿根廷，雖然先被英超曼城的阿根廷前鋒阿圭羅踢開大門，但效力德甲的前鋒芬伯加森隨後在門前補射破網，下半場阿根廷隊長梅西還罰丟12碼球，使雙方1比1握手言和。冰島不但攻入隊史在世足的第1顆進球，也爆冷拿到首分積分。

冰島隊雖然是第一次踢進世界盃會內賽，但是全隊在沒有明星光環的壓力下放手一搏，反而逼得阿根廷面臨相當大挑戰，雙方以1：1進入下半場，冰島隊在禁區祭出鐵桶陣防守，讓身材沒有特別高大的阿根廷難以突破，傷停補時最後1分鐘，梅西在門前30碼左右被犯規、執行自由球，可惜一腳踢到人牆當中，這時裁判也吹起比賽結束的哨音。

此役第 19分鐘時，阿根廷左後衛塔利亞菲柯起腳遠射，形成巧妙傳球，隊友阿圭把握機會，在罰球點得球後轉身左腳進射入門，「藍白軍團」先馳得點，這也是阿圭羅生涯9場世足賽第一顆進球。

第23分鐘，冰島隊在禁區右側起腳射門，阿根廷門將卡巴耶洛出手擋掉，不過球並沒有擋到太遠的地方，在門前被冰島芬伯加森拿到球、補射破網，芬伯加森為冰島踢進隊史在世界盃第一顆進球！

第63分鐘，冰島隊馬格努森禁區內犯規，阿根廷球星梅西操刀12碼罰球，結果球的方向被本職是導演的冰島門將霍多森完全猜對而擋住，第66分鐘梅西再度起左腳射門，不但方向被猜到，角度也沒踢出來，再度於門前鎩羽而歸，最後一次有機會攻門的自由球也無功而返，比賽結束時場邊阿根廷球迷難掩失望。

從數據上來看，阿根廷傳球次數721次對冰島178次、控球比例89％比61％都高於冰島隊，但是卻被冰島的鐵桶陣克制住，只能被逼和。

這是比賽是阿根廷34歲老將馬斯切拉諾生涯第144場國際賽，超越前國家隊好手札內提（Javier Zanetti），成為阿根廷隊史出賽最多球員，無奈卻被神奇的冰島逼和。

(中國時報)