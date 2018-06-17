蘿蔔看世足－科技抓漏高手 別想耍小動作

2018年06月17日 04:10 中國時報 李弘斌

無法忍受「裁判也是人」、「誤判也是比賽的一部份」，這些碰上誤判只能自我安慰的說法嗎？俄羅斯世足賽首次導入「影像助理裁判」（VAR），並在法國對澳洲之戰第一次透過檢視重播畫面改判，讓足球比賽變得更為公正，誤判終於可以不再是「捍衛足球傳統」的必要之惡了！

連續性是足球最引以為傲的傳統，因此當棒球、籃球都開始以重播畫面輔助判決的時候，足球因為無法接受整個比賽停下來看重播而一直抗拒。然而，不論是早在1986年阿根廷「戰神」馬拉度納的「上帝之手」，還是上屆烏拉圭前鋒蘇亞雷斯的咬人劣跡，都無法在比賽中還受害方公道，嚴重影響足球比賽的公正性。

其實，足球實施重播改判是必然的，以往大家會說「裁判最近也看得最清楚」，但攝影品質也隨著科技提升，更多角度、更清楚的慢動作重播，常讓觀眾看得比裁判更清楚，肉眼疏失暴露在陽光底下，成為眾矢之的。

以世足史上首次重播改判為例，澳洲後衛李斯東鏟倒法國前鋒格里茲曼，後方的裁判庫尼亞就角度上根本難以判斷，若非VAR主持公道，法國吃了悶虧，足球的爭議誤判又多了一例。

有趣的是，法國此役由普巴攻入的致勝球，球打中門楣下方後越過球門線，正是上屆世足開始啟用的「球門線科技」（GLT），讓鷹眼系統判斷進球與否的訊息，在1秒鐘內發送到庫尼亞的手表，於第一時間判決為有效進球。

前後兩屆世足賽導入科技來提升比賽品質的突破，恰好就發生在同一場比賽中，真的是絕妙的巧合。從首次啟用的效果來看，球迷應能接受VAR對比賽連續性的影響，也敬告過去善於利用執法死角「偷雞」的球員們，「小心，VAR就在你身邊！」（作者李弘斌為3屆世足賽講評）

(中國時報)