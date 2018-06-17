蘿蔔看世足－科技抓漏高手 別想耍小動作

友善列印
中國時報

無法忍受「裁判也是人」、「誤判也是比賽的一部份」，這些碰上誤判只能自我安慰的說法嗎？俄羅斯世足賽首次導入「影像助理裁判」（VAR），並在法國對澳洲之戰第一次透過檢視重播畫面改判，讓足球比賽變得更為公正，誤判終於可以不再是「捍衛足球傳統」的必要之惡了！

連續性是足球最引以為傲的傳統，因此當棒球、籃球都開始以重播畫面輔助判決的時候，足球因為無法接受整個比賽停下來看重播而一直抗拒。然而，不論是早在1986年阿根廷「戰神」馬拉度納的「上帝之手」，還是上屆烏拉圭前鋒蘇亞雷斯的咬人劣跡，都無法在比賽中還受害方公道，嚴重影響足球比賽的公正性。

其實，足球實施重播改判是必然的，以往大家會說「裁判最近也看得最清楚」，但攝影品質也隨著科技提升，更多角度、更清楚的慢動作重播，常讓觀眾看得比裁判更清楚，肉眼疏失暴露在陽光底下，成為眾矢之的。

以世足史上首次重播改判為例，澳洲後衛李斯東鏟倒法國前鋒格里茲曼，後方的裁判庫尼亞就角度上根本難以判斷，若非VAR主持公道，法國吃了悶虧，足球的爭議誤判又多了一例。

有趣的是，法國此役由普巴攻入的致勝球，球打中門楣下方後越過球門線，正是上屆世足開始啟用的「球門線科技」（GLT），讓鷹眼系統判斷進球與否的訊息，在1秒鐘內發送到庫尼亞的手表，於第一時間判決為有效進球。

前後兩屆世足賽導入科技來提升比賽品質的突破，恰好就發生在同一場比賽中，真的是絕妙的巧合。從首次啟用的效果來看，球迷應能接受VAR對比賽連續性的影響，也敬告過去善於利用執法死角「偷雞」的球員們，「小心，VAR就在你身邊！」（作者李弘斌為3屆世足賽講評）

(中國時報)

梅西12碼失足 阿根廷首勝飛了 世足》內馬傷癒 森巴重燃戰魂對…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。