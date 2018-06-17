世足》內馬傷癒 森巴重燃戰魂對瑞士

2018年06月17日 04:10 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

巴西是每屆世足賽奪冠熱門之一，球迷們只要有巴西出賽，都會拿著旗幟熱情吶喊加油。（法新社）

擁有世足賽史上最多的5次冠軍，且唯一從未缺席世足賽的「森巴軍團」巴西，今年世足賽跟瑞士、塞爾維亞與哥斯大黎加分在E組，巴西在小組賽首役18日凌晨2點出戰防守見長的瑞士，朝著搶下隊史第6冠壯舉邁出第一步！

巴西每屆世足賽都成奪冠熱門之一，但在上屆雖為主辦國，卻在8強痛失招牌球星內馬，造成準決賽慘遭德國7比1羞辱，最後只拿殿軍收場，相隔4年再闖世足賽，巴西當然很想雪恥，靠的還是內馬，以及教頭提特的團隊球風。

強化團隊戰 搶第6冠

跟上屆依賴內馬單打獨鬥不同，巴西今年在提特領軍下，改以內馬作為核心發動進攻，搭配傑蘇斯、佛米諾、威廉、篤格拉斯柯斯塔、庫提紐等人，讓巴西的進攻手段更全面，至於後防線，則有守門員阿利森與左後衛馬塞洛壓陣。

不過內馬在這支巴西隊的角色仍很重要，他雖從今年2月26日起，就因右腳踝扭傷與腳掌第5蹠骨骨裂無法出賽，幸好他在今年世足賽開打前宣告傷癒，且投入練習行列，將用健康狀態上場，跟全世界球迷重現他的華麗球風。

首戰拚瑞士 防守見長

巴西在世足賽首戰，擁有16勝2和2敗的傲人歷史戰績，2敗

都出現在前兩屆世足賽，分別是1930年以1比2輸給南斯拉夫，以及1934年1比3不敵西班牙，也就是說巴西上次在世足賽首戰輸球，已是84年前的陳年往事。

至於巴西首戰對手瑞士，在今年3月國際足總最新排名高居第6，證明他們早已晉升世界強豪之林，除了堅強穩定的防守，進攻則看沙基里、查卡、R.羅瑞格茲等人發揮，就算首戰沒法擊倒巴西，瑞士仍有機會以E組第2晉級。

上屆世足賽爆冷闖進8強才遭荷蘭PK淘汰的哥斯大黎加，將於17日晚上8點小組賽首戰碰上塞爾維亞，儘管哥斯大黎加陣容跟上屆變化不大，可惜主力都老了4歲，想要重演上屆黑馬戲碼難度不小，跟塞爾維亞之戰將陷膠著。

(中國時報)