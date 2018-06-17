直播卡卡 愛爾達推免費看

2018年06月17日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

世足賽14日起熱烈開踢，愛爾達取得小組賽獨家轉播權，卻因訊號不穩、甚至連不上線，遭大量球迷憤怒灌爆粉絲頁，更引來同為球迷的立委鄭運鵬、林俊憲向國家通訊傳播委員會（NCC）申訴。NCC回應，已積極在15日晚間關切此事，並要求愛爾達啟動處理機制，確保觀眾收視權益。

愛爾達向NCC保證，絕對會有人隨時監控來看網路情形，確保網民收視權益，愛爾達OTT也於16日一早宣布，到7月16日為止，世足賽事全面免費收看，已訂「愛爾達OTT影視服務」的觀眾，則可延長1個月使用期。

根據世足賽開賽前資訊，如要在愛爾達OTT、中華電信hami Video上觀賞世足賽，觀眾需要訂閱影音服務，不過，從14日晚間小組賽第1場起，就爆出因瞬間巨大流量而造成壅塞，使兩者都發生沒有畫面、訊號不穩定的情況，點燃為此訂付費方案的球迷怒火，灌爆愛爾達粉絲團，其中，也見到如鄭運鵬等「知名球迷」。

NCC副主委翁柏宗表示，15日晚間NCC就已經要求愛爾達啟動處理機制，並做好相關配套，例如簡化認證流程及增加系統容量等。愛爾達回覆，已經將網路流量直接導流到中華電信hami入口，所有網路的部分設備流量都是開到最大，在世足賽期間，已經展開三班制全部在輪班。

據了解，愛爾達在MOD上的頻道轉播畫面都沒有問題，僅有OTT部分因無法應付過大流量，而有無法順暢收視。翁柏宗坦言，對於OTT監理，國際趨勢原則上還是低度管制，但因大量球迷使用愛爾達OTT影視服務，保障觀眾權益也是頻道業者應盡的社會責任，NCC仍會持續關切，並與相關主管機關共同維護消費者權益；不過，依據現行法規，關於OTT服務內容問題，NCC除了關切、提醒，還沒有能夠進一步處理的方式。

(中國時報)