世足》老將配新秀 德要拿墨西哥祭旗

2018年06月17日 04:10 中國時報 蔡銘仁 ／綜合報導 ／綜合報導

尋求成為56年來首支衛冕成功的世足冠軍隊，「日耳曼坦克」德國17日晚間將於F組首戰「中北美之王」墨西哥。一般認為16強門票是德軍的囊中之物，如果首戰擊敗墨西哥，更可望以F組冠軍之姿出線。

德國歷經去年洲際國家盃，不少新血加入、搭配舊臣，陣容比起4年前更加整齊，無意外能闖進16強賽。首戰要觀察的重點之一，是當家門神、同時也是本屆德國隊長諾伊爾，自去年3月起左腳3度骨折，還能否維持原有身手。

諾伊爾在大賽開打前，美國時間2日德國對上澳洲的熱身賽，就有上場小試身手。談到個人狀況，他充滿信心，「我已經取得醫生的許可，過去這段時間，逐步增加訓練量，心態都很正面。心態良好，身體也沒傷，不會有問題。」

上屆世界盃的助攻王克羅斯，這次也再度披上國家隊戰袍，挑戰世界盃冠軍，表現勢必備受關注。而德國兩邊後衛的戰力，在前隊長拉姆退休後，扛起右後衛的基米許、配上左後衛賀克托的組合，會有什麼樣的演出，也是值得注意的重點。

而墨西哥雖然去年洲際國家盃，被德國的「二軍」痛宰，不過已經連續6屆踢不進8強的他們，這回換成新教頭歐索里歐帶隊，加上近年主力「小豌豆」J.賀南德茲、瓜達多等人，也都在陣中，德國想輕鬆過關，恐怕也沒那麼容易。

去年洲際國家盃，歐索里歐率墨西哥殺進4強，但最後1比4慘敗給德國，那隊還只是德國的「二軍」。有了那次的經驗，號稱哥倫比亞戰術大師的歐索里歐，勢必又多做了些功課因應，準備跟德國教頭勒夫來場「戰術大師」的大鬥法。

(中國時報)