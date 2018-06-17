世足》「坦克」來了 莫斯科彌漫二戰情仇

2018年06月17日 04:10 中國時報 陳志祥

2018世足賽戰績及賽程

第二次世界大戰扭轉俄國命脈的「莫斯科保衛戰」重新在2018世足賽上演！「德國坦克」軍團預計18日在莫斯科「盧日尼基球場」出戰墨西哥，這將喚起俄國人對德軍曾經血戰莫斯科的歷史記憶，「足球與戰爭」交織愛與恨的歷史況味！

2018世足賽有5個比賽場地位於二次世界大戰重要保衛戰的城市，包括莫斯科、聖彼德堡、伏爾加格勒、加里寧格勒等，這些大城是二次世界大戰保住蘇聯不被德軍消滅的據點，也是彰顯俄國民族的精神，意義重大。

1941年6月起，德國大舉撲向列寧格勒（今為聖彼德堡），圍攻900天攻不下，另外，德軍動用150多萬兵力，企圖攻占史達林格勒（今為伏爾加格勒）、然後北攻莫斯科，德軍在距離莫斯科城32公里處進攻受阻，無法攻克莫斯科。最後蘇聯展開大規模反擊，徹底擊碎德軍。

德蘇戰場被喻為人類戰爭史上最大規模的地面戰，俄國對這段侵略歷史記憶深刻，從小教育小孩德軍侵略與勇敢抵抗的歷史，在世足賽開踢之前，已經有人談論到德國隊來到莫斯科出賽的歷史情仇。

德國隊在莫斯科郊區操兵備戰世足賽。（路透）

因此世足賽德國隊練球基地選在距離36公里的瓦圖丁基，與當年德軍攻不進莫斯科城的距離相當，這是俄國軍事情報局「GRU」的祕密基地之一，練球也在中央軍區球場，有保護球員、也是拒絕德國隊深入莫斯科的意涵。

尤其德國隊前來莫斯科進行冠軍「保衛戰」、時序又是6月，比賽場上到處可見德國國旗、高喊口號，媒體寫著「德國坦克」強攻之類的文章，意謂70多年後德國利用足球攻進莫斯科、當然也可能重演兵敗莫斯科的歷史。

德國隊在本屆俄羅斯世足賽的出賽處境比較別隊更為特殊，有歷史包袱、也有比賽壓力，輸贏都會被人拿來做文章。

(中國時報)