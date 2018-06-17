友邦索羅門 內閣官員登陸

索羅門總理何瑞朗今年5月來訪，表示堅定支持台灣參與國際組織與活動。右為蔡英文總統。（總統府提供）

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中國時報
／台北報導

友邦索羅門群島上月才要我方金援9億舉辦太平洋運動會，當時外交部長吳釗燮還回稱如果用「策略性融資」方式協助建設，是三贏作法。不料昨日驚爆索國內閣部長和國會議員，正在北京爭取協助，引發我國與索國邦交動搖的疑慮。對此外交部聲稱，這是未經該國政府授權，以個人身分前往大陸招商，相關情勢我方密切掌握，邦誼不受影響。

未經授權屬私人行程

民進黨立委王定宇在昨日傍晚於臉書發文，揭露此事。他指出，「據聞……索羅門群島交通、工礦部長和一位反對黨議員，目前在北京洽商協助開採的事宜，此行是在內閣未同意授權的個人行程，雖然尚不至於影響邦交關係，但是確實是個要極度注意的負向訊號。」

稍晚，外交部迅速針對此事回應。外交部表示，索羅門群島將於2019年舉行國會大選，若干有意爭取連任的部長及國會議員，或因對中國大陸市場與資金存有幻想，近日在未經政府授權下，以個人身分前往大陸招商。我方駐索羅門群島大使館對相關情勢均密切掌握，索國政府高層亦告知駐館，此類行程未獲內閣授權，純屬個人利益考量，兩國邦誼不受影響。

外交部指出，目前我方與索國政府各項合作計畫均持續順利進行中，在雙方共同努力下，雙邊關係穩定友好。關於有傳言指我國與索羅門群島邦交生變，致總統取消行程趕回總統府一事，為毫無根據且不負責任的謠言。

外交部稱無礙邦誼

面對這項外交訊號，國民黨立委江啟臣直言，在沒有邦交關係之下，索國部長當然是用個人身分前往北京，因此不能因為這樣就認定不打緊。

江啟臣指出，索國總理前陣子才來訪，表示希望我方贊助他們9億辦2023年太平洋運動會，外交部在評估，但傾向會贊助經費。只是在目前兩岸關係比較緊繃、外交又你爭我奪之下，索國要員訪北京，顯然是有意無意給我們的涉外單位提醒，甚至是壓力，逼我們不得不接受他們的要求。

(中國時報)

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