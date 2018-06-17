兩岸政策拖累 骨牌一路倒

友善列印
中國時報

在連斷兩友邦後，又傳出索羅門官員赴北京招商，儘管外交部聲稱無礙邦誼，但索國才剛向我要求金援，後腳又立刻到了大陸，這難道真的只是「個人行程」？背後難道沒有向我叫牌的意味？口口聲聲拒絕金錢外交的蔡政府，若繼續不願對兩岸僵局提出辦法，那麼，面對索國此次釋出的訊號，絕無樂觀的本錢。

新政府就任2年，已與4個友邦斷交，馬政府8年則只失去1國。外交成就上，馬政府連續7年讓我方以觀察員身分出席世界衛生大會，蔡政府已連續2年缺席；免簽證國家，馬政府任內相較扁政府倍增，蔡政府時停滯。

新政府在外交上的倒退與停滯，當然跟兩岸政策異動有關。由於不願承認九二共識，導致馬政府時代與對岸達成的外交休兵，難以持續。也因為不再休兵，當我們的邦交國想琵琶別抱時，大陸不必再拒絕；當大陸主動跟我們比誰可以援助更多，藉此贏得邦交時，大陸GDP是我們的21倍，客觀實力懸殊。即便經濟成長率再放緩，仍是我方的2.5倍。

從基本邏輯看，對友邦而言，當北京可提供更多資源時，他們到底有什麼理由要永遠堅守與我方的邦交，拒絕倒戈？

如果對大陸強硬可以讓我方主權更獲保障就算了，結果不但國際參與空間縮水，駐各國代表處被迫更名，與大陸的對抗，到底在哪方面提升了我們的主權？甚至在內政經濟上，也因陸客銳減導致觀光業蕭條，政府花錢補助南部觀光，花的不正是納稅人的錢？可謂全民遭殃。

除非美國與大陸徹底撕破臉，否則我方再怎樣一邊倒，美國能給的還是很有限。如果蔡政府看不清現實，不願意從源頭改變與大陸的關係，用不同方式面對九二共識，那麼我方兩岸、外交乃至內政經濟，恐難避免持續惡化。

(中國時報)

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