無視爭議 執行署二拍國民黨宿舍

2018年06月17日 04:09 中國時報 張孝義 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

法務部行政執行署將於7月3日降價二度拍賣台北市南京東路公寓2樓（中）國民黨黨工宿舍。（姚志平攝）

行政院黨產會追徵國民黨黨產，移送法務部行政執行署後，被查封的台北市南京東路、嘉興街兩處黨工宿舍，7月3日將進行二拍。行政執行署台北分署將以首次拍賣價的8折作為最低拍賣價格，拍賣國民黨這兩處不動產。

不過，由於台北高等行政法院已認定《不當黨產條例》有違憲之虞，在釋憲案作成解釋公布前應停止訴訟程序，並聲請大法官會議解釋。國民黨文傳會主委李明賢強調，所有拍賣動作都應該暫停，否則就是牴觸北高行的裁決，呼籲黨產會不要再進行政治追殺。

黨產會在2017年6月中，認定國民黨早期透過轉帳撥用無償取得的458筆「國有特種房屋基地」為不當黨產，卻遭移轉第三人，處分追徵國民黨8.6億元；國民黨提出清償計畫遭拒後，黨產會將全案移送台北分署。

國民黨提出異議，擬以美金公債及現金股利抵債，但遭執行署駁回。台北分署陸續查封國民黨松山區黨部、金門縣黨部等多處不動產，調查、鑑價程序完成後，將陸續拍賣。

國民黨並向台北高等行政法院提告撤銷黨產會追徵的行政處分，並提債務人異議之訴，北高行還在審理。7月3日執行署台北分署的二拍，剛好是北高行第4次就本案開庭。

位於台北市松山區南京東路、信義區嘉興街的國民黨黨工宿舍，是台北分署首波拍賣標的，5月17日首度拍賣，現無人居住的南京東路宿舍底價3320萬元、嘉興街宿舍底價1900萬元，但開放投標30分鐘卻無人投標而流標。

7月3日下午進行第二次拍賣的南京東路宿舍降價為2656萬元，嘉興街宿舍降價為1520萬元，是上次拍賣的8折價，台北分署日前已上網公告。

對於行政執行署將二拍國民黨工宿舍，李明賢指出，最高行政裁決的台北高等行政法院已做出決定，認為釋憲前應暫停所有司法訴訟，若行政執行署還要拍賣，「這樣不是牴觸北高行的決定嗎？」

李明賢呼籲，司法院應盡速受理並進行釋憲裁決，不要再拖下去，否則就是坐實了令人質疑的清算鬥爭，「大法官不要淪為政治打手！」

(中國時報)