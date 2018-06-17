愛三技轉台灣 國防部樂觀其成

愛國者三型飛彈（本報資料照片）

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中國時報
楊佳穎／台北報導

針對美方同意將愛國者三型飛彈相關「航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程技術」轉移給台灣廠商，國防部發言人陳中吉昨日受訪表示，這是雙方民間廠商的工業合作，「是廠商對廠商之間，我們當然樂觀其成」，台灣產業提升也有所幫助。

陳中吉進一步說，事實上台灣區航太工業同業公會3月也曾發布消息，表達美方同意這項工業合作，並洽詢台灣廠商是否有相關能力及合作機會；至於資格、能力等要件，也都會由美商洛馬公司訂定。

根據台灣區航太工業同業公會在3月21日發布消息，洛克希德馬汀公司飛彈與射控事業部（LMMFC）希望經由其愛國者三號PAC-3工業合作專案（ICP）與台灣合作，致力於協助強化、提升台灣產業既有能力，計畫引進「航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程技術」，使台灣產業在航空與國防相關鑄造技術、水準發展與生產製造更具競爭力。

公會也說，LMMFC將提供台灣承接者實際技術知識、技術訓練和技術轉移，將使台灣承接者具備生產製造合於「軍規」要求標準的航太與國防等級航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程能力。

軍情與航空網站主編施孝瑋認為，其實轉移的技術台灣不是不會，但若有具國際武器研發生產經驗的大廠，交付相關驗證的過程、步驟，整體來講有助於提升台灣目前的飛彈製程，「但不代表這技術我們沒有」。

至於對我空防是否有加分，施孝瑋說，可能不會有立竿見影效果，但長期來看台灣未來發展自製飛彈或其他產品，可靠度、製程都會更現代化。

施孝瑋也說，台灣現在防空有愛三、愛二、天弓一、天弓二，甚至還有研發生產天弓三，再加上各種戰機攜帶的飛彈，構成滿嚴密的防空網。但面對具壓倒性數量優勢的對手來講，我國的防衛永遠不足，要抵擋一年半載可能難度相當高，「但至少我們還是有自我防衛一段時間的能力」。

(中國時報)

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