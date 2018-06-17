郁慕明嗆檢調 辯不贏又沒證據

2018年06月17日 04:09 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

針對新黨青年軍王炳忠、林明正、侯漢廷被北檢3人認定涉國安法起訴一案，新黨主席郁慕明在網路直播力挺子弟兵。郁慕明挖苦許多人平常笑新黨是連1席立委都沒有的小黨，怎麼如今又足以影響國安？且檢調一方面高調辦記者會，把偵查過程不斷放給媒體，如今又說事涉國安不能公開審判，根本是因為證據不足。

郁慕明首先破除外界質疑他沒有力挺子弟兵的謠言，他表示早先之所以都由王炳忠等人自行開記者會，是為了給他們磨練，而本次是因為剛好輪到他主持新黨臉書粉絲專業的直播，案子又有新的進展，於是邀王炳忠對談。

郁慕明說，王炳忠等人被控危害國安、社會安定，其實他們做的事，是破壞民進黨政府的信用，揭露執政黨的無能，而不是社會的安定，因此民進黨要把他們去之而後快。

郁慕明舉例，北檢聲稱侯漢廷蠱惑軍人，還有照片，其實是侯在公開節目中訪問各行各業包括軍人的內容，如果問軍人是否願意為台獨打仗叫動搖軍心，難道軍人就應該要為台獨打仗？既然是公開發表的內容，那周泓旭的電腦有，又有何稀奇？這樣也能說是發展組織？

郁慕明還批評檢調製造假新聞，故意把地下匯兌的同泰公司違反銀行法的案子，和新黨青年軍國安法的政治案件綁在一起，拿一堆錢秀給媒體，「沒收1525萬元，讓很多人誤以為王炳忠拿到這麼多錢，其實根本是同泰的收入」。

至於有民眾質疑王炳忠的書並非主流，怎麼可能在大陸賣得好。郁慕明解釋，台灣市場和大陸市場不一樣，台灣賣5千本就很多，但大陸可能賣到500萬本，兩者不能比。

他說，若硬要指控王炳忠是拿大陸的錢，請檢調拿出證據。然而檢調雖然指控王炳忠收了多筆大陸的錢，卻連總共收了多少錢都講不出來，只能模糊以對。

因此，郁慕明質疑，檢調根本是證據不足，才會辯不贏王炳忠等當事人時就說偵查不公開。民進黨過去罵國民黨搞冤獄羅織罪狀，如今是有過之而無不及。

(中國時報)