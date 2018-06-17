美加徵關稅 陸同等力道反擊

2018年06月17日 04:09 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

美國宣布對大陸加徵關稅，大陸正面迎戰，採取相同力道，對原產於美國的659項約500億美元進口商品加徵25％關稅。此外，陸商務部裁定，原產於美國的氫碘酸和乙醇胺產品傾銷大陸，進口應向大陸海關提供相應的保證金。

7月6日起陸續實施

美國在美東時間15日上午宣布，將對價值500億美元大陸輸美產品加課25％關稅。陸方有備而來，6小時後、端午節連假第一天，大陸國務院關稅稅則委員會16日公告，對原產於美國的659項約500億美元進口商品加徵25％關稅，其中對農產品、汽車、水產品等545項約340億美元商品自7月6日起實施，對其餘商品加徵關稅的實施時間另行公告。

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室相關負責人昨表示，美方對大陸上千種、金額約500億美元的商品加徵25％關稅，將實質性改變這些商品的對美貿易條件，影響這些商品生產企業和貿易企業及其上下游關聯企業的生產和經營。

後續清單達千億美元

對於美方警告，如果大陸採取報復性措施，美國將繼續追加額外關稅，這位負責人怒嗆「將保留採取相應措施的權利」，意味如果美國若一意開打貿易戰，大陸將奉陪到底。大陸資深媒體人微信帳號「牛彈琴」16日發文稱，知情人士表示，陸方也已擬好後續1000億美元的美國商品反擊清單。澎湃新聞、鳳凰網等多家陸媒轉載「牛彈琴」這篇分析說，大陸這次面對美方挑起貿易戰有4個很有意思的觀察點：同等規模、同等力度、雷霆出擊、嚴陣以待。

大陸官媒新華社也發表評論，指「美逆潮流而動，必將付出代價」，還以「智者築橋，愚者築牆」譏諷川普的做法。評論稱，在經濟全球化的今天，沒有與世隔絕的孤島，沒有哪個國家願輕易自築藩籬，逆歷史潮流而動。

新華社評論：愚者築牆

除以同樣力道回擊美方，大陸商務部近日連發3公告，對原產於美國的進口氫碘酸和乙醇胺產品反傾銷調查的初步裁定，應向大陸海關提供相應的保證金。此外，大陸對美國和歐洲進口的相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管反傾銷措施，發起期間複審調查。

(中國時報)