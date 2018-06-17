川金今可能啟動首腦熱線

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普15日表示，他已在「川金會」上把電話號碼直接給北韓領導人金正恩，如果現在美國與北韓有什麼問題，或是金正恩遇到什麼樣的困難，「金正恩都可以立即打電話給我。」

南韓國際廣播電台報導說，據悉，川普與金正恩定於美國當地時間17日進行電話交談。若川、金通電話，將是6月12日「川金會」後，兩人首次啟動首腦熱線。

川普在白宮草坪接受福斯新聞網晨間節目《福斯之友》（Fox and Fridends）的訪談。川普透露，17日父親節當天（6月第3個星期日），他很可能打電話至北韓。他沒有明確指出和誰通話，只說，「嗯，我要和北韓人交談。」被問到，打電話給北韓時會談些什麼？他僅透露，會和北韓的高層談清楚。

川普表示，他已經給了金正恩他的電話號碼，金正恩能夠與他直接聯絡，「我現在可以打電話給他。我給了他一個可以直接聯繫我的電話號碼，他現在若遇到任何困難，可以隨時聯繫我，我也可以給他打電話。」

川普早在去年就曾說過，他與金正恩有可能成為朋友，而且這事對北韓與世界將是一件好事。歷史性「川金會」後，此事似乎愈來愈有譜。

美國國內有些批評者則認為，川普在與金正恩的談判上讓步太多，而達成的協議卻缺乏細節。但川普稱，北韓核問題的困局大體上已獲得紓解。他進一步辯護說，「我們不希望與北韓爆發核戰，因此沒用人權問題向金委員長施壓。」並反過來抨擊前總統歐巴馬，表示：「揪住北韓人權問題不放的歐巴馬前總統，根本就是準備與北韓開戰。 」

儘管川普接受的是福斯專訪，但後來也開放其他記者提問。其中CNN記者針對他「羨慕」金正恩的強勢領導，講話時其他人都得「正襟危坐聽講，我希望國人也如此」的一席談話對他提出質疑，川普也不客氣地嗆記者聽不懂「諷刺」，直言：「你是CNN的記者？你們最差勁。」

(中國時報)

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