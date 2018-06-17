美分兩步走 擬打科技戰專利戰

2018年06月17日 04:09 中國時報 林勁傑／綜合報導

新一輪陸美貿易戰首波交手，外媒分析，雙方各自瞄準對方痛處。美國劍指大陸高科技軟肋，大陸狠踩川普農業州票倉痛腳。不過，據世界銀行報告顯示，大陸可以消化美國祭出的500億美元關稅衝擊，因美懲罰性產品只占大陸去年對外出口2.2％。另外，俄媒聲稱，美對陸加徵關稅清單中，將包括5G技術產品，剛獲喘息的中興通訊很可能再遭美國制裁。

據法廣中文網分析，這次美方懲罰大陸主要是工業領域有重要技術含量的產品，以報復其指控陸涉盜竊美智慧財產權帶來的損失；在分「兩步走」加稅情況下，第2階段應會主要針對「中國製造2025」產品。分析稱，美國如此留了一手，一方面為雙方談判保留餘地，另一方面在談判破局時，能把打擊力量集中在對陸方殺傷力極大的科技戰、專利戰領域。

大陸則瞄準以豆類為代表的美國農產品，此舉挑釁意味濃厚，美國1/3大豆出口大陸，豆農正是支持川普的農業州鐵票選民。同時，美國豬肉和汽車，早成大陸海關眼中釘。

世銀上月底公布，大陸能夠消化美國500億美元關稅攻勢。因美懲罰性產品只有大陸出口美國總額的11.5％；占大陸去年對外出口2.2%，相當於大陸去年GNP的0.2％。但因部分大陸裝配產品進口於別處，如南韓和台灣，將會是間接受害者。

俄羅斯衛星通訊社引述「Freedom Finance」投資公司分析師梅爾庫洛夫觀點，認為美對陸加徵關稅清單中，可能包含5G技術產品。且美國很可能會部分限制中興通訊和華為在美活動。

有經濟學家提醒美國勿忘1930年《斯姆特-霍利關稅法》的後果，該法案使2000多種美國進口商品關稅升至歷史新高，結果引發外國群起報復，致使當年的「經濟大蕭條」更惡化。另有分析認為，川普政府看到不斷極限施壓，大陸就會不斷讓步，激勵了白宮不斷加碼。

(中國時報)