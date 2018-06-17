法英麥當勞 用紙吸管代塑膠管

2018年06月17日 04:09 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

法國麥當勞響應環保計畫，18日開始試行停止提供塑膠吸管。在英國的麥當勞餐廳已於5月開始提供紙造吸管。麥當勞15日更宣布，今年9月起在英國和愛爾蘭逾1300家分店改用紙製飲管，並將停用塑膠吸管。英國政府也宣布，有意禁止使用塑膠吸管。

法國境內麥當勞連鎖快餐店每天至少有170萬顧客，將安排與部分顧客進行這項內部試驗計畫。法國主張廢棄塑膠吸管的環保組織說：「我們非常高興有大型速食連鎖集團參與這項環保工作。如果連麥當勞都參與的話，其他速食業者也可能會跟進。」

法國在2017年4月就有團體請願要求禁止使用塑膠吸管，籌集了超過4萬個簽名。環保組織估計，速食業每年使用和丟棄320億支吸管。國際海岸清潔組織義工於2016年在海灘撿拾40.9萬多支吸管，總體積約相當於270座艾菲爾鐵塔。

英國方面，今年9月起在英國和愛爾蘭逾1300家麥當勞分店，將改用紙製吸管並停用塑膠吸管。英國政府歡迎麥當勞的決定，稱可成為其他企業的榜樣。麥當勞的決定不僅回應客人的要求，亦是因應來自英國政府和歐盟的壓力，因兩者都在研究如何禁用塑膠吸管等一次使用塑膠製品。

全球耗用塑膠吸管數量驚人，單是美國，每天就使用多達5億支，英國亦達2300萬支。麥當勞作為全球主要連鎖快餐店，更是「罪魁禍首」之一，每天在全球就耗用9500萬支塑膠吸管。公司因應環保潮流，先前已在部分英國和愛爾蘭分店試用紙吸管，決定於9月開始在該兩國1361家分店改用紙吸管，並於明年全面落實。台灣麥當勞也表示已在評估中。

(中國時報)