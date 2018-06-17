劍橋分析前員工 傳助川普拚連任

2018年06月17日 04:09 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

政治顧問暨數據分析公司「劍橋分析」是川普2016年贏得美國總統大選的功臣之一。該公司雖已因濫用8700萬臉書用戶個資的醜聞曝光，而於5月間宣告破產，但其至少4名前員工又另起爐灶，且與美國總統川普重拾舊好，當前正不動聲色地悄悄為川普2020年連任選戰預做準備。

美聯社獨家揭露，劍橋分析（Cambridge Analytica）4名前員工重操舊業，經營名為Data Propria、業務性質相近的數據分析公司，專門從事選民及消費者意見調查。新公司由劍橋分析前產品主管奧茨科斯基擔任負責人，而劍橋分析前首席數據科學家也為新公司效力。據美聯社指出，雖然奧茨科斯基否認公司與川普的競選連任活動有關，但他承認公司已取得共和黨2018年期中選舉的民調合約。

劍橋分析創立於2013年，共和黨大金主、億萬富豪默瑟投資1500萬美元，白宮前策略長巴農曾任該公司副總裁。

另方面，美國聯邦法官15日撤銷川普前競選總幹事馬納福特保釋在家軟禁狀態，並下令將他收押入獄候審。馬納福特是川普團隊「通俄門」案首批遭起訴者之一，他在兩周前被該案特別檢察官穆勒追加指控涉嫌干擾證人。

穆勒本月初新增兩項對馬納福特的控罪，指他涉嫌干擾證人與密謀妨礙司法。具體事證包括使用多個可加密的傳簡訊軟體以及手機與潛在證人聯繫，意圖使對方按照他的說法提供證詞，或者隱瞞證據。

哥倫比亞特區聯邦地區法院法官傑克森女士15日裁定，馬納福特濫用潛在證人對他的信任，意圖干擾證人作證，因此撤銷讓他以一千萬美元交保的條件，並將他收押候審。川普則推文譴責法院撤銷保釋。

(中國時報)