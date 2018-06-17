增就業 印度要讓全民過好日

2018年06月17日 04:09 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

印度金字塔頂端與底層的市場潛力大。左圖為新德里一處熱鬧市集，右圖為路旁鞋匠。 （謝錦芳攝）

印度總理莫迪上任滿4周年，今、明兩年經濟成長率逾7％，呈現一片榮景；民調顯示，政府當務之急是創造就業，有近6成受訪者反映找工作更難。耆那教大學副校長沙斯特里（Sandeep Shastri）接受《中國時報》專訪時表示，這項調查提醒政府須更努力創造就業，縮小貧富差距，讓經濟成長果實由全民共享。

沙斯特里為耆那教大學副校長兼社會科學與教育研究中心主任，從事選舉、政治與教育相關調查研究20年，為世界銀行顧問，6月初來台參加「從西方中心到後西方世界：探索21世紀新興全球秩序」國際研討會，並接受本報專訪。

找工作列首要議題

沙斯特里指出，印度被形容是一個擁有年輕人口的古老社會，全球勞動人口2030年之前有40％來自印度。從基層崛起的莫迪，4年前提出競選口號「好日子來了」，同時強調，「我們大家一起成長」，被視為是強調包容性成長的重要政見與發展策略。印度發展社會研究中心（CSDS）於莫迪執政3周年（2017年5月）、執政4周年（2018年5月），分別進行全國民調。

民調結果指出，「找工作」被列為首要議題，而今年5月有57％的受訪者表示，找工作比以前難，這項比率高於去年5月的33％。

針對「莫迪政府承諾帶來好日子，實現或未實現？」去年5月民調，有63％受訪者回答實現；今年5月民調結果，僅42％回答實現，而有51％回答未實現。

針對「你認為國家發展是為了全體，或是富人，或是沒有發展？」今年5月調查結果顯示，有42％受訪者回答是為了富人，僅32％回答是為了全體，另23％回答沒有發展。

經濟果實全民共享

以下是沙斯特里接受專訪的摘要。

問：印度今年經濟成長表現亮眼，與莫迪政府成功推動經改有關？

答：莫迪推動改革加速經濟成長，有部分來自他的努力，不過，印度自1991年開始進行經濟自由化，先前的政府也有貢獻。莫迪政府致力於改善經商環境，創造有利商業的環境，加速了經濟成長。選前他強調「包容性成長」的口號必須落實到普羅大眾。

問：印度經濟快速成長，為何今年近6成受訪者回答找工作更難？

答：這與先前所說的相關，總體經濟表現好，但是經濟成長果實沒有平均讓基層普羅大眾分享。總體經濟指標的亮眼數據必須轉移到個體微觀的層面。

在民主架構下改革

問：莫迪強調包容性成長，為何民調顯示，有42％受訪者認為目前發展政策是為了服務富人？

答：莫迪政府已經注意到這個問題，因此今年政府預算做了調整，提高比重於創造就業、輔導農民等項目。

問：民調顯示，逾半數民眾對莫迪所強調的「好日子」有不同看法，這似乎與經濟榮景不太一致？

答：我不認為兩者有矛盾。經濟繁榮是總體現象，而民主架構講求責任政治，經濟成長的果實必須公平地由社會各階層共享。

問：今年是中國大陸經改40周年，請談談印度與中國大陸在經濟改革路徑的差異？

答：印度經濟改革主要在自由民主架構下進行，中國大陸則在廣泛的經濟改革與有限的政治改革下進行。印度的成長強調責任政治與民主參與，有層層官僚體系、冗長的辯論等問題，也許成長的腳步不夠快，但許多人認為這是責任政治架構下必要的檢驗，而且讓人民有主動參與感，而非被動接受。

問：印度如何迎頭趕上中國大陸？

答：我想這不是競賽，而是必須在民主架構下，從全民整體利益出發。印度要迎頭趕上中國大陸，不只是追求亮麗的總體經濟數字，而是透過責任政治與全民參與，讓經濟成長果實由全民共享。

(中國時報)