印度億萬富翁 未來10年增為3倍

2018年06月17日 04:09 中國時報 謝錦芳 ／新德里報導 ／新德里報導

印度億萬富豪增加速度超乎預期，市調公司「新世界財富」預估，印度億萬富豪（billionaire）未來10年將增加238位，為目前的3倍，新增人數僅次於中國大陸。由於社會發展兩極化，印度國際經濟關係研究院院長卡圖利亞（Rajat Kathuria）指出，印度發展過程中面臨諸多挑戰，在國內方面，必須縮小貧富差距。而有意進軍印度市場的投資者，應做好產品的市場區隔。

印度首都新德里為政治經濟中心，市中心許多知名五星級飯店設計金碧輝煌有如宮殿，穿著時尚的名流政要聚集，品嘗頂級異國料理。不過，走出奢華的五星級飯店，相隔幾條街，路橋下許多無家可歸者睡在地上，一條破毛毯就是全部家當。

舊德里是市區最早發源地，路面狹窄、崎嶇不平，路邊擠滿各式攤販，賣蔬果、鍋碗瓢盆到衣服、鞋子，還有榨甘蔗汁的小攤，人聲鼎沸。這裡是許多民眾日常採買市集，凸顯「一個德里，兩個世界」。一名當地台商表示，「印度最特殊的地方，是數千年古蹟與現代化同在一個時空下，讓你一次看夠。」

印度醫療體系承襲英國的制度，公立醫院經常人滿為患，有些手術排隊期長達1～2年。高雄市立小港醫院健康管理中心主任林文一5月中旬參加外貿協會於新德里舉行的台灣形象展，並且拜訪印度衛生部與當地醫院。印度醫療系統呈兩極化，令林文一印象深刻；他說，公立醫院供不應求，民營醫院則設備齊全，這次參觀一家民營醫院的醫療設備，甚至比台灣先進。

「新世界財富」預估，由於創業風潮興起，教育系統改善與英語環境，未來10年印度全國財富增長率將達200％，遠高於其他已開發國家；未來10年亞洲財富市場成長最快的7個國家中，印度排名第1。印度億萬富豪目前約131位，排名世界第3，百萬富翁約20730位，排名世界第7。

相較於中國大陸的經濟發展，卡圖利亞指出，印度的發展模式是漸進式，未來必須加強有形與無形的投資，前者主要是加強各種基礎建設，創造更多就業機會，後者則是強化教育。

莫迪推動「印度製造」，吸引跨國企業到印度投資，目的在創造更多就業機會，以縮小貧富差距，不過，這需要長期的經營，短期內還未能達到預期的成效。由於市場兩極化，有意進軍印度的台商，應針對不同市場擬定不同行銷策略，以擴大經營利基。

(中國時報)