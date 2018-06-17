印度億萬富翁 未來10年增為3倍

未來10年億萬富豪成長比較

友善列印
中國時報
／新德里報導

印度億萬富豪增加速度超乎預期，市調公司「新世界財富」預估，印度億萬富豪（billionaire）未來10年將增加238位，為目前的3倍，新增人數僅次於中國大陸。由於社會發展兩極化，印度國際經濟關係研究院院長卡圖利亞（Rajat Kathuria）指出，印度發展過程中面臨諸多挑戰，在國內方面，必須縮小貧富差距。而有意進軍印度市場的投資者，應做好產品的市場區隔。

印度首都新德里為政治經濟中心，市中心許多知名五星級飯店設計金碧輝煌有如宮殿，穿著時尚的名流政要聚集，品嘗頂級異國料理。不過，走出奢華的五星級飯店，相隔幾條街，路橋下許多無家可歸者睡在地上，一條破毛毯就是全部家當。

舊德里是市區最早發源地，路面狹窄、崎嶇不平，路邊擠滿各式攤販，賣蔬果、鍋碗瓢盆到衣服、鞋子，還有榨甘蔗汁的小攤，人聲鼎沸。這裡是許多民眾日常採買市集，凸顯「一個德里，兩個世界」。一名當地台商表示，「印度最特殊的地方，是數千年古蹟與現代化同在一個時空下，讓你一次看夠。」

印度醫療體系承襲英國的制度，公立醫院經常人滿為患，有些手術排隊期長達1～2年。高雄市立小港醫院健康管理中心主任林文一5月中旬參加外貿協會於新德里舉行的台灣形象展，並且拜訪印度衛生部與當地醫院。印度醫療系統呈兩極化，令林文一印象深刻；他說，公立醫院供不應求，民營醫院則設備齊全，這次參觀一家民營醫院的醫療設備，甚至比台灣先進。

「新世界財富」預估，由於創業風潮興起，教育系統改善與英語環境，未來10年印度全國財富增長率將達200％，遠高於其他已開發國家；未來10年亞洲財富市場成長最快的7個國家中，印度排名第1。印度億萬富豪目前約131位，排名世界第3，百萬富翁約20730位，排名世界第7。

相較於中國大陸的經濟發展，卡圖利亞指出，印度的發展模式是漸進式，未來必須加強有形與無形的投資，前者主要是加強各種基礎建設，創造更多就業機會，後者則是強化教育。

莫迪推動「印度製造」，吸引跨國企業到印度投資，目的在創造更多就業機會，以縮小貧富差距，不過，這需要長期的經營，短期內還未能達到預期的成效。由於市場兩極化，有意進軍印度的台商，應針對不同市場擬定不同行銷策略，以擴大經營利基。

(中國時報)

增就業 印度要讓全民過好日 新聞透視－資源回收商機大 先找…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。