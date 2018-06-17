新聞透視－資源回收商機大 先找合作夥伴

舊德里馬路旁，許多瘦弱的牛在垃圾堆裡找食物。（謝錦芳攝）

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中國時報

由於公共建設的腳步落後，印度許多城市與鄉村飽受垃圾為患之苦。印度總理莫迪上任之初即發起「清潔印度」運動，計畫2019年10月2日聖雄甘地150周年誕辰紀念日之前，讓人人都有乾淨馬桶可使用，以終結民眾戶外便溺的習慣。

在莫迪的號召下，許多觀光景點的公共廁所大為改善，有專人負責清潔，讓觀光客留下良好的印象。不過，印度幅員遼闊，要改變民眾的傳統習慣，非一蹴可幾。走出新德里，來到舊德里，街道旁滿地垃圾無人清理，瘦弱的牛隻在垃圾堆裡找尋食物，也有人隨地便溺。

在印度，許多垃圾、廢棄物的清理由社會最底層的賤民（Dalit）負責，他們通常世代相傳，從事清理家戶垃圾、人畜糞便、工廠廢棄物，以及資源回收等工作，具有極高的危險性，為數高達280多萬人。

滿地垃圾，帶來髒亂，有人看到問題，有人看見商機。一群來自台灣的中小企業中高階主管們，有些從事電子廢棄物回收，有些從事廢紙回收，5月中旬來到印度參訪，看到印度的廢棄物資源回收市場龐大，認為相當有發展潛力。不過，如果沒有當地合作夥伴協助，想要進入當地市場並不容易。

對於有意前進印度的台灣中小企業，莫迪集團董事長莫迪（K.K.Modi）建議，「最好事先找到在地的合作夥伴，這非常重要。許多印度企業希望與具有特殊技術的企業合作，這正是台灣企業的強項。」儘管印度商機大，究竟該如何找到適當的合作夥伴，恐怕是台商進軍印度市場要先準備好的功課。

(中國時報)

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