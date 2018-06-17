民主的實踐 印度大媽變民代

2018年06月17日 04:09 中國時報 謝錦芳 ／台北報導 ／台北報導

印度鄉村文盲比率較高，但是舉選時，鄉村選民投票的熱情比城市來得高。耆那教大學副校長沙斯特里（Sandeep Shastri）指出，印度發展的過程中，即使有許多矛盾衝突，投票的民主程序讓村民有機會站在老闆前面，鄉下大媽搖身一變成為民意代表，意義非凡。

沙斯特里從事選舉相關民調長達20年，6月初他分享一個小故事。他指出，印度幅員遼闊，這些選舉相關民調主要由大學生志願參加，透過面訪問完成。一位女學生下鄉做民調，回到學校告訴他，「老師，我學到許多在教室裡學不到的東西。」

這位學生來到鄉下，早上8點就看到100多位村民排隊等著投票，城市裡幾乎看不到這樣的場景。投票次日，學生訪問一位大媽，「你有投票嗎？」「你投誰？」這位大媽說有投票，但不知道投的是誰，不過，她知道投的是哪個黨。沙斯特里補充說，選票上政黨欄位旁，通常有該黨標誌，即使選民不識字，也可以認出是哪個政黨。

學生詢問，「投票結果對你的生活會有任何影響嗎？」大媽說，「沒有」。

學生再問，「既然沒有影響，那你為何要投票？」大媽回答，「你看到我排隊時，誰站在我後面嗎？我後面是村莊最有錢的人，還有警察，而警察的後面是給我薪水的老闆。我平常每天打零工，只有投票這一天，我提早來排隊，我就可以站在這些人前面。」

沙斯特里說，這位女學生畢業以後赴美留學，學成歸國，再度回到這個村莊，結果發現，這位大媽已經當選為該村的民意代表。這個現象令人振奮，民主投票促進了印度的社會轉型。

(中國時報)