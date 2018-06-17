烤小狗照PO網 惡搞男找罪受

男子誇張地把馬爾濟斯放在平底鍋上開火烤小狗。（取自黑色豪門企業）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導
員警仔細檢查馬爾濟斯是否受傷。（呂筱蟬攝）

桃園市26歲魏姓男子，16日凌晨竟將家中飼養的白色馬爾濟斯小狗，放在瓦斯爐火上的平底鍋拍照PO網。熱心民眾發現貼文，通報警方到場，魏男抗拒警方盤查發生拉扯，員警通知動保處到場，在住家內找到小狗，未發現外傷，小狗交由魏男母親暫時保管；魏男則因涉嫌妨害公務罪嫌被送辦。

瓦斯爐有火 平底鍋有狗

魏男PO上網的照片，將小狗放在平底鍋上，且點燃瓦斯爐火，網友直呼誇張，痛批魏男行徑惡劣，「欺負動物算什麼好漢」，竟還遭回嗆「一起吃麻油狗肉，你當廚師」。

桃園市推廣動物保護協會祕書長劉盈如說，如此的誇張行為已涉及虐待動物，男子以戲謔態度沒把生命當一回事；國外研究指出，會虐待動物者，可能對人施暴也大幅提高，政府應正視並嚴懲如此行為。

警登門詢問 見狗趴趴走

熱心網友氣得報警，平鎮分局員警到場後，魏男除不配合警方訊問，還與員警發生咆哮拉扯，員警在魏家客廳看見「趴趴走」的馬爾濟斯，當場將小狗與涉嫌妨害公務的魏姓男子一併帶回派出所。

魏母出面替兒子喊冤，說他只是惡作劇要嚇妹妹，實際上並不是要虐待小狗。魏母說，小狗是兒子賣給妹妹的，怎麼會作出虐待小狗的事，沒想到人被警方帶走，以後會告訴兒子要注意，惡作劇不要過頭，以免讓人誤會。

魏男向警方供稱，只是要幫小狗洗澡，PO網貼文只是想嚇嚇妹妹，自己也沒有現役軍人身分，都是亂掰的。對於向員警咆哮與妨害公務情形，一概回答不知道。警方訊後，將他依妨害公務罪嫌移送地檢署偵辦。

桃園市動物保護處指出，2016年7月通過動物保護法修法，新的條文加重了虐待動物的罰則，若宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失者，將處以2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

(中國時報)

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