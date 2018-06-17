毒菇一暝大一尺 阿嬤嚇傻

魚池鄉司馬按聚落出現直徑超過30公分的毒綠褶菇，讓發現者黃萍足（左）與林碧蘭（右）既驚奇、又害怕。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

2013年7月魚池鄉「司馬按」聚落，1對老農夫妻因採食野菇，雙雙中毒送醫；2017年9月，類似意外在中寮鄉重演、3人住院。兩案肇禍元凶都是「毒綠褶菇」，它看來秀色可餐，卻是台灣菇菌中毒頭號殺手，5年前毒菌事件發生地司馬按，這兩天又悄然冒出19朵毒綠褶菇。

「它看起來像是珍饈美菇，但因野菌中毒意外時有所聞，因此我們只看不碰。」74歲阿嬤黃萍足14日晨起運動時，發現菜園邊冒出幾個高十多公分、直徑3到5公分的灰白色野菇，因擔心有毒，立刻通知在日月潭區漁會服務的女兒張佳倖。

張佳倖傍晚下班返家算算總共有14株，但菌傘已快速長到直徑超過10公分。她先拍照Line傳友人，得悉是台灣菇菌中毒頭號元凶「毒綠褶菇」，慶幸沒人去採食，還趕緊把貓、雞等禽畜先關起來，以避免牠們亂抓亂啄。

15日清晨，黃萍足與妯娌林碧蘭，相邀再到菜園一看，簡直是嚇傻了：「哪可能長得這麼快！菌傘直徑已經超過30公分。」

魚池鄉代會主席張德林的兒媳婦謝乙蒨也驚呼：「真是超誇張，24小時內長大5、6倍，還新冒出5株，現在總共已有19株！」這些菇菌到了16日上午，全都已經長到25公分以上。

農委會特生中心2005年統計，南投縣該年發生7件野菇中毒案，毒綠褶菇就占5件；因其具香氣且質感漂亮，民眾容易誤以為珍貴野味或美食；特生主任楊嘉棟與張佳倖認為，應該廣加宣導讓更多人認識這種有毒菌類，避免誤食中毒。

(中國時報)

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